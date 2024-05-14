Diyarbakır'da 76 mahpus ve cezaevi personeli zehirlenme şüphesiyle hastanede

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kampüste bulunan cezaevlerinde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA’nın haberine göre, 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor.

MA, tedavisi devam eden mahpus ve cezaevi personelinin hayati tehlikesi olmadığını yazdı.

İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

(AS)