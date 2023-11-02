Diyarbakır'da 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısına ulaşıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki arkeolojik kazıda, içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısına ulaşıldı.

Çok tahrip olsa da kilisenin Diyarbakır'da bulunan en eski Bizans kiliselerinden biri olduğunu söyleyen Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, kazı sahasında kilise dışında kaya mezarları ve taş ocağında da çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede 2021'de kazılar başlatılmıştı. Kazılar, 15'i uzman toplam 35 kişinin katılımıyla sürüyor.

Gizligöl, "Bu yıl kazı çalışmalarında net bir şekilde anlaşıldı ki bu bir Bizans kilisesi. Burada çalışmalarımız hızlandı. Kilise muhtemelen 5, 6 ve 7. yüzyılda kullanılmış sonra tahribata uğramış, 13. yüzyıla kadar da mezarlık olarak kullanılmış. Kilisede 46 mezar bulundu. Bunlar, yetişkin, çocuk, kadın ve erkek çok farklı kişilere ait mezarlar. Mezarlar kilisenin tamamına yayılmış" dedi.

Gizligöl, kazılarda şu ana kadar 13 envanterlik, 39 da etütlük mahiyette eser bulduklarını ve müzeye naklettiklerini belirtti. Bunlar arasında sikkeler, iplik eğirmede kullanılan arşaklar, kandiller, sütun ve altlıklar da var.

Kazıda saha sorumlusu arkeolog Kemal Atak da bölgede buldukları Bizans İmparatoru 1. Anastasius'a ait M.S 491-518 yılları arasında tarihlenen sikkeden yola çıkarak kazı çalışmalarına başladıklarını belirtti. (AÖ)