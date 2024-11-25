Diyarbakır'da 25 Kasım: Jin jiyan azadî sesleri arşa yükseliyor

Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) ve Amed Şiddetle Mücadele Ağı Bileşenleri’nin çağrısıyla yapılan mitinge Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt siyasetçiler Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata, milletvekilleri, belediye eşbaşkanlarının yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

Katledilen kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar, “Erkek-devlet şiddetine karşı Jin jiyan azadî” pankartı açtı.

MA’nın haberine göre; polis ablukasına aldırmayan kadınlar, attıkları “Jin jiyan azadî” ve “Bijî berxwedana jinan” sloganları ile yürüyüşe geçti.

Keçi Burcu’nda sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed İl Kadın Meclisi Sözcüsü Güliz Kaya açıklama yaptı.

Kaya, şunları söyledi: “Biz kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, her alanda varoluşumuzu hedef alan erkek egemen sisteme ve onun şiddetine karşı direnişimizi haykırmak için buradayız.

"Kadınların tarih boyunca süregelen direnişi, bugün dünyanın dört bir yanında, evlerde, sokaklarda, işyerlerinde ve cezaevlerinde yankılanmaya devam ediyor. Ancak biliyoruz ki; erkek şiddeti, yalnızca faillerin bireysel eylemleriyle sınırlı değil; bu şiddeti mümkün kılan devlet politikalarıyla, cezasızlıkla ve patriyarkanın ideolojik dayatmalarıyla örgütleniyor.

"Mücadeleyi kararlılıkla büyüteceğiz"

"Bizler bu şiddet düzenine karşı, ‘Jin, jiyan, azadî!’ diyerek, mücadelemizi kararlılıkla büyüteceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz! Jin, jiyan, azadî sesleri tüm yasaklamalara rağmen tek avazdan arşa yükseliyor.

"Kadınlar toplumsal yaşamın her alanda şiddete maruz kalmakta ve koruma kararlarının varlığına rağmen kamuya açık alanlarda katledilmektedirler. Öte yandan da kadına karşı şiddetle mücadele eden kadın hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler gözaltına alınıp, tutuklanmaktadır.

"Ataerkil hiçbir zihniyete geçit vermeyeceğiz"

"İktidar, siyasal, sosyal, özel ve kamusal alanda söz sahibi kadınların varlığını tehdit olarak görmekte, kadını aile kurumu içerisine hapsetmek istemekte ve yargı tacizleriyle susturmaya çalışmaktadır.

Biz kadınlar devletin baskı ve zor aygıtlarına, patriarkaya, militarizme karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyecek; kadının direniş kararlılığı ile gerici, ataerkil hiçbir zihniyete geçit vermeyeceğiz!

Kürt Kadın Hareketi olarak, çocukları katleden ve bu katliamlara sessiz kalan zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz!”

Kışanak: Şiddeti reddedip barışı getireceğiz

Ardından TJA adına Gültan Kışanak konuştu. Kışanak, sözlerine "Kadınlar, ölüme karşı yaşamı savunuyor" diyerek başladı.

Kışanak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadınlar köleliğe karşı özgürlüğü savunuyor. Kadınlar şiddete karşı özgür yaşamı savunuyor. Savaşa karşı barışı savunuyor. Biz meşru ve haklıyız. Savaşı, köleliği dayatanlar gayri meşrudur. Mücadelemizde bugüne geldiğimiz gibi yan yana kol kola olacağız. Şiddeti hayatımızdan çıkaracağız, kadın cinayetine izin vermeyeceğiz. Çocukların katledilmesine izin vermeyeceğiz. Hayatımıza, sokağımıza, evimize dayatılan şiddeti reddedip barışı getireceğiz. Biz şiddetsiz bir yaşamı örmek için birileri elini taşın altına koyuyor ya biz gövdemizi koyarız. Yeter ki tüm kadınlar özgür ve eşit bir yaşamı kurabilsinler. Yolumuz barış dolu bir yaşama çıksın.”

"Rehberimiz ‘jin jiyan azadî’ olacak"

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise şunları söyledi: “Diyarbakır valisi ‘jin jiyan azadî’ sorunlu bulmuş. Yenisiniz galiba, bu slogan cezaevlerinde işkence ettiğiniz kadınların, gazetecilerin, özgürlüğü için mücadele eden kadınların sesiyle, emeğiyle açığa çıktı. Değil vali iktidarı gelsin değil iktidar erkek egemen sistem gelsin bizim rehberimiz ‘jin jiyan azadî’ olmaya devam edecek. Jin jiyan azadî sloganın örgütsel terminolojisi ile söylüyoruz. Bu iktidarın katliamı karşısında, failleri koruyanların karşısında, kadınların örgütlenme sloganıdır. Kadınlar erkek devlet şiddeti karşısında, örgütlenecek ve örgütlendiğinde mücadelesini büyütecek."

(RT)