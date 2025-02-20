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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 19:50
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 20:28
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Diyarbakır'da 21 Şubat için çok dilli etkinlikler

Diyarbakır BüyükŞehir Belediyesi Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü 21 Şubat Dünya Anadil Günü kapsamında konserler ve panel düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır'da 21 Şubat için çok dilli etkinlikler

21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da birçok noktada billboardlara afiş astı. Ayrıca etkinlik programında konserler ve paneller yer alıyor.

Diyarbakır BüyükŞehir Belediyesi Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü bu yıl 21 Şubat etkinliklerini  8 Şubat'ta Surp Giragos Kilisesinde başlattı.  Bu etkinlikte 1860 yılında Episkopos Mıgırdiç Dikranyan’ın Ermenice ve Kürtçe iki dilli olarak kaleme aldığı eserlerini şehrin çok dilli ve çok kültürlülüğü kapsamında ele alındı.

21 Şubat haftasında ise bir dzi etkinlik düzenleniyor. Kürtçenin Zazakî  lehçesi Unesconun belirlediği tehlike altundaki diller kategorisinde yer aldığı için bu yıl çalışmaları Zazaki’ye ithaf edildi

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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