Diyarbakır'da 20 gazeteci üç yıldır adli kontrol altında

Yurtdışında yayın yapan televizyon kanalları için haber programı hazırladıkları gerekçesiyle 20 gazetecinin ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteci Mehmet Şahin’in dosyası, bu duruşmada dosyadan ayrılarak, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir dava dosyasıyla birleştirildi. Kararla dosyadan yargılanan gazeteci sayısı 19’a düştü.

Duruşmaya yargılanan gazetecilerden Ömer Çelik ve Elif Üngür ile gazetecilerin avukatları Rasul Temur, Gözde Engin ve Bahar Oktay katıldı. Gazeteci Aziz Oruç’un avukatı MLSA Hukuk Birimi’nden Hazal Sümeli İstanbul'da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Diğer yandan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Amsterdam Üniveristesi Clooney Vakfı üyeleri ve gazetecilerin aileleri de duruşmayı izledi.

Burada ilk olarak söz alan avukat Resul Temur, adli kontrol tedbirinin kaldırılması ve gazetecilerin el konulan dijital materyallerinin iadesini talep etti.

Sonrasında SEGBİS ile duruşmaya tanık olarak katılan Soydan Karaer’in beyanları alındı. Karaer, Sterk TV hakkında verdiği beyanları hatırlamadığını söyleyerek, Sterk TV’nin örgütle bağının olup olmadığına dair bilgisinin olmadığını kaydetti.

AKP'li Biçer'in oğlu dinlendi

Açık tanık Mustafa Biçer de polis eşliğinde duruşma salonuna gelerek, ifade verdi. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve polisin organizasyonuyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il binası önüne getirilen grupta yer alan ve AKP'den milletvekili adayı olan Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa Biçer, dinlendi.

Biçer, zorla Sterk TV’ye çıkarıldığını ve yine zorla bir yazı okutturulduğunu öne sürdü. Sterk TV’nin örgüte bağlı bir kanal olduğunu ileri süren Biçer, “Örgütün üst düzey yöneticileri konuşma yaptığı zaman Sterk TV’de yayınlanırdı ve eğitim amaçlı izletilirdi” iddialarında bulundu.

İddia makamı eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol tedbiri kaldırılması yönündeki talebi reddetti. Davada bir sonraki duruşma 18 Eylül’de görülecek.

Ne olmuştu? 8 Haziran 2022'de evlere ve çalıştıkları kurumlara düzenlenen operasyonlarda 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 16’sı, Mezopotamya Haber Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ile gazeteciler Ömer Çelik, Neşe Toprak, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut, Elif Üngör, Remziye Temel, Suat Doğuhan, Lezgin Akdeniz, İbrahim Koyuncu, Abdurrahman Öncü, Ramazan Geciken ve Mazlum Güler bir haftalık gözaltı sürecinden sonra 16 Haziran 2022'de tutuklandı. Gözaltına alınan gazetecilerden Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Koçuk ile gazetecilerle birlikte alınan İhsan Ergünlü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. JİNNEWS Müdürü Safiye Alağaş, ajansın editörlerinden Gülşen Koçuk, eski basın çalışanı Feynaz Koçuk ve sokak röportajına katılan İhsan Ergülen'in soruşturma dosyaları hakkında 21 Mart 2023’te ayırma kararı verildi. Alağaş, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" şüphesiyle 383 sayfalık iddianame hazırlandı. Alagaş, bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 15 Haziran'da görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Tutuklu diğer gazeteciler de 12 Temmuz 2023’te görülen duruşmayla birlikte tahliye edildi.

(HA)