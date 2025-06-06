Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 2'si çocuk 4 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'da perşembe akşam saatlerinde 13 katlı binada çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi öldü, 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı.



Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak, Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangın ihbarı üzerine binanın bulunduğu adrese çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yoğun duman altındaki bina sakinleri yardım ekiplerince tahliye edildi. Üst katlarda yaşayanlar sepetli vinçle binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Yerel Diyarbakır'da Yenigün gazetesinin haberine göre, ölenlerin tümünün aynı evde yaşayan anne Tuba Çavdar ve çocukları Zeynep, Yusuf ve Elif olduğu öğrenildi.



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rojava Sitesi'ndeki yangının 18.30 dolayında çıktığını söyledi. Olay yerine sevk edilen ekiplerle binada tahliyelerin gerçekleştirildiğini bildiren Zorluoğlu "Çok yoğun bir duman olduğunu görgü tanıkları ifade ettiler." dedi.

Vali, binadan 17 yaralı çıkarıldığını, ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

(AEK)