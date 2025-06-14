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Yayın Tarihi: 14 Haziran 2025 09:54
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2025 13:09
2 dk Okuma

Diyarbakır'da 12 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır'da 12 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Fotoğraf: Canva

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Operasyon, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Urfa ve Elazığ il jandarma komutanlıklarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Yerlikaya, insansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, 22 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Europol raporu

Öte yandan, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa’daki uyuşturucu, özellikle eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti sürüyor.

Afganistan kaynaklı eroin, giderek artan biçimde deniz yolu taşımacılığıyla Avrupa’ya ulaştırılıyor. Özellikle Türkiye çıkışlı konteyner gemileri ve feribotlar, bu sevkiyatlarda kritik bir rol oynuyor. Bu yöntem, şüpheli gönderilerin menşeini ve içeriğini gizlemeye olanak tanıyarak, büyük miktarlarda eroinin tek seferde taşınmasını mümkün kılıyor.

Eroin üretiminde kullanılan temel kimyasal maddelerden biri olan asetik anhidritin Avrupa Birliği’nden (AB) Afganistan’a kaçak taşınmasında da Türkiye yine transit ülke konumunda. “Ters Balkan Rotası” olarak adlandırılan bu güzergâh üzerinden kimyasal maddenin kaçakçılığı sürüyor.

AB uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Europol, uyuşturucu pazarının yolsuzluk ve şiddeti besleyerek toplumsal dokuyu giderek daha fazla tahrip ettiğini belirtiyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu operasyonu uyuşturucu madde kullanımı Diyarbakır lice Ali Yerlikaya
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