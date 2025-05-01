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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 14:02
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 16:31
3 dk Okuma

Diyarbakır'da 1 Mayıs: "Gasp edilen demokrasi işçinin emeğidir"

“Kürt sorununun çözümüne yönelik atılan adımları ve yürütülen görüşmeleri değerli buluyoruz. Bu topraklarda barışı tesis ettiğimizde, bunun emekçilerin sofralarına ve ülke ekonomisine de katkı sunacağını biliyoruz.”

Evrim Deniz
Evrim Deniz

Evrim Deniz
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da 1 Mayıs: "Gasp edilen demokrasi işçinin emeğidir"
Fotoğraflar: Evrim Deniz

Amed Emek ve Demokrasi Platformu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Diyarbakır Tabip Odası öncülüğünde “Emeğin özgürlüğü ve demokratik toplum için 1 Mayıs’ta alanlardayız” şiarıyla miting düzenleniyor.

Diyarbakır'ın birçok noktasından binlerce işçi kortejler halinde İstasyon Meydanı'na yürüdü ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde bir araya geldi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de buradaki korteje katıldı.

İşçiler, “Emeğin sömürüsüne geçit yok. Mücadeleye devam. Yaşasın 1 Mayıs", "Atılan biziz, direnen biziz, kazanan da biz olacağız", "Emeğin özgürlüğü ve demokratik toplum için susmuyoruz", "Örgütlü mücadelemizle demokratik toplumu inşa edeceğiz", "İktidara kul, sermayeye köle olmayacağız", "Gençlik gelecektir, gelecek sosyalizm", "Özgür basın, demokratik toplum", "Emekle yükselen direniş ateşi özgürlüğe yürüyor" pankartları taşıdı.

Kortej daha sonra İstasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca “Bijî yek Gûlan”, “Bijî berxwedana ketkeran”, “Jin, jiyan, azadî”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları yükseldi. Kitle yürüyüş sırasında hep bir ağızdan “Çarxa Şoreşe” ve "Çav Bella" marşları seslendirildi.

İbrahim Kaypakkaya ve Deniz Gezmiş'in fotoğraflarını taşıyan Kızıl Parti'nin ise alana fotoğraflar ile girmesine izin verilmedi.

Miting, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. 

"Demokrasi işçinin emeğidir"

Anmanın ardından DİSK-Genel İş Sendikası Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Sabahat Sever, "Sadece emeğimiz değil, en temel haklarımız yok sayılıyor. Seçme-seçilme hakkımız hiçe sayılıyor; gazeteciler, öğrenciler, kadınlar, sendikacılar hedef haline getiriliyor. Toplumun her kesimi susturulmaya çalışıyor. Demokrasi işçinin emeğidir, hukuk adalet ise suyu. Bu düzen bozuk düzendir. Bu düzende kimse kazanamaz. Emeğimizin özgürlüğü için örgütlenmekten başka yolumuz yok. Savaşa ve yoksulluğa karşı barış ve adalet için, kadınların, gençlerin, emeklilerin ve işsizlerin hakları için, anadilde eğitim ve sağlık hakkı için, emeğin özgürlüğü ve demokratik toplum için alanlardayız. Hak verilmez, mücadeleyle alınır. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.

"Barış hemen şimdi"

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Şerif Demir, mitinge katılanları selamladı. Ardından konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karagöz, "Bu kürsü işçilerin, emekçilerin, ezilen bütün halkların kürsüsüdür. Üniversitede bilimsel, demokratik, özerk üniversite talebi olanların kürsüsüdür” dedi. 

Temel hak ve özgürlüklerin bir bir ortadan kaldırıldığına dile getiren Karagöz, "Barış sürecinin ertelenmesine asla müsade etmeyeceğiz. Barış sürecinde üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğimize söz veriyoruz.Kürt sorununun çözümüne yönelik atılan adımları ve yürütülen görüşmeleri değerli buluyoruz. Bu topraklarda barışı tesis ettiğimizde, bunun emekçilerin sofralarına ve ülke ekonomisine de katkı sunacağını net bir şekilde biliyoruz. Barış hemen şimdi diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eşit yurttaşlığın, barışın hakim olduğu bir coğrafya talep ediyoruz” diyen Karagöz, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın okula aç gitmediği, eğitimin gericileştirilmediği, kamusal anadilde hizmet talebimizi yükseltiyoruz. Herkes ihtiyacı olanı talep eder, dolayısıyla bizim en çok ihtiyacımız barıştır. Halkların bir arada birlikte barış içinde olması için bugün bu kürsülerdeyiz. Kaynaklarımızın SİHA’lara değil, parasız ulaşılabilir, nitelikli anadilde kamusal hizmete aktarılması için buradayız."

Konuşmaların ardından sanatçı Kasım Taşdoğan sahne aldı 

Kasım Taşdoğan'ın ardından ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan söz aldı.

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nde (DFG) medya ve basın sorumlusu olarak görev aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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