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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 13:56
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Diyarbakır Cezaevindeki 32 mahpusta gıda zehirlenmesi

Aynı cezaevinde 10 gün önce de mahpuslar gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmışlardı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır Cezaevindeki 32 mahpusta gıda zehirlenmesi
Fotoğraf: MA

Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Kampüs Cezaevinde mahpusların hastaneye kaldırılmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Hak örgütleri ile barodan avukatlar, 23 Haziran’da mahpusların gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından hapishaneye giderek incelemede bulundu.

Açıklamada, mahpuslarla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere de yer verildi: “Bayram sebebiyle yaklaşık 10 gündür yemeklerde sorun olduğunu, bu süre içerisinde ishal vakalarında artış olduğunu, 23 Haziran’da verilen yemekten (şnitzel tavuk) koku geldiğini anlattılar. Ayrıca, sıklıkla su kesintileri yapıldığını ve suyun geldiği vakitlerde de kirli aktığı belirttiler.”

Açıklamaya göre, cezaevi kampüsünde bulunan 32 mahpus kusma ve bulantı gibi şikâyetlerle hastaneye sevk edildi, tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

10 gün önce de gıda zehirlenmesi

Hukuk ve hak örgütlerinin açıklamasında, aynı cezaevinde 10 gün önce de gıda zehirlenmesi vakaları gerçekleştiğini ifade edildi:

“Tüketilen gıdalar için besin miktarının yeterliliği, çeşitliliği, kalitesi, hijyeni ve besin değerinin korunması önemle dikkat edilmesi gereken hususlardır.

14 Mayıs’ta da aynı kampüs hapishanesinde, gıda zehirlenmesi sebebiyle birçok mahpus zehirlenmişti. Aynı şekilde, dünkü zehirlenme vakıası dikkate alındığında, iaşe ve besin değeri yetersizliği ile hijyen koşullarının bulunmadığı görülmektedir.”

Yetkililere çağrı

Açıklamalarında, benzer vakaların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli özen ve sorumluluk çerçevesinde göreve davet ettiler:

“Beslenme sorununun derhal çözüme kavuşturulmasını ve mahpusların en temel insani haklarından olan gıda ve sağlığa erişim haklarının güvence altına alınmasının devletin temel sorumluluğu olduğunu yeniden hatırlatıyoruz.”

(AS)

cezaevi koşulları mahpus hakları zehirlenme
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