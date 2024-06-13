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HABER
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 15:03
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 15:23
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin su hizmetine 'tasarruf' engeli

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerin su sorununu çözmek için yaptığı ihale, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" gerekçesiyle iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin su hizmetine 'tasarruf' engeli
Fotoğraf: Canva

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün (DİSKİ) kırsal mahallelerde içme suyu sorununu çözmek için ihaleye çıkardığı sondaj yapım işi, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" kararı kapsamında iptal edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“DİSKİ tarafından kentimizin farklı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını gidermek amacı ile ‘Diyarbakır İline Bağlı Mahallelerde İçme Suyu Sondajı Açılması Yapım İşi’ ihalesi yapılmıştır. Ancak, Cumhurbaşkanlığının 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamu İhale Kurulu Kararının 27 Mayıs 2024 tarihli 2024/DK.D-91 sayılı kararları nedeniyle ihale iptal edilmiştir.”

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Bucak: Zulüm değil de nedir?

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, şöyle dedi:

"Halkın suyundan tasarruf olmaz, olamaz! Evet maalesef halkımızın ve özellikle kırsal bölgenin uzun yıllardır yaşadığı su sıkıntısını çözmek için DISKI idaremiz tarafından yapılan sondaj ihalesi KİK tarafından iptal edilmiştir. Bu zulüm değil de nedir?"

Kayyımdan kalan borç

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, 26 Nisan 2024’te yaptığı açıklamada sekiz yıldır kayyımın yönettiği belediyenin 2 milyar 438 milyon TL, DİSKİ’nin 907 milyon TL borcu, toplamda ise 3 milyar 345 milyon TL borç olduğunu söylemişti.

Bucak, ayrıca belediyenin ihalesi yapılmış ve muhasebe kayıtlarına yansımayan borcunun 3 milyar 640 milyon TL, DİSKİ’nin ise 200 milyon TL olduğunu belirtmişti. (TY)

diyarbakır büyükşehir belediyesi Serra Bucak kayyım
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/haber/icisleri-bakanligi-bayrak-ve-istiklal-marsi-icin-diyarbakir-ve-mardin-belediyelerine-mufettis-gonderecek-294461
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