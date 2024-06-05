Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde TİS imzalandı

Diyarbakır Büyüşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında çalışanların sosyal ve mali haklarında önemli değişikliklerin yapıldığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

1 Haziran 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerliliği olacak sözleşme, çalışanlara geniş haklar getiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen yetkilileri sözleşmeyi imzalamak amacıyla bir araya geldi.

MA’nın haberine göre, imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan vekili Ayhan Karatekin, Tüm Bel-Sen yetkilisi ve Genel Merkez Genel Sekreteri İzzettin Alpergin, Genel Merkez Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Zeynep Sarıkaya Altun, Hukuk ve TİS Sekreteri Çağla Sanay ve Tüm Bel-Sen Amed Şubesi Eşbaşkanı Mehmet Candar arasında imzalar atıldı.

Sözleşmeden öne çıkanlar şöyle:

*Sözleşmeye göre, çalışanlara yılda dört defa ikramiye verilmesi güvence altına alındı. Sosyal denge tazminatı her ayın 15’inde verilmek üzere yenilendi.

*Sözleşmede özel günler de unutulmadı. Kadın emekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde; engelli emekçiler de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda birer (1) gün idari izinli sayılacak.

*Kadın çalışanların ayda bir gün regl izni kullanacağı belirtilen sözleşmede, çok eşli evlilik yapan personelin sözleşmeden faydalanamayacağı kaydedildi.

(EMK)