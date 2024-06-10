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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 17:38
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 17:49
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yeni Şafak haberine karşı hukuki süreç başlattı

"Kandil Diyarbakır'a kayyum atamış” haberiyle hedef gösterilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları ve çalışanları, Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca belediye Basın Konseyi'ne gitti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yeni Şafak haberine karşı hukuki süreç başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Kandil Diyarbakır'a kayyum atamış” haberiyle belediye ve daire başkanlarını hedef gösteren Yeni Şafak ile haberi yazan Aybike Eroğlu hakkında suç duyurusunda yaptı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren belediye avukatları, “Asılsız suçlamaların kayyım atamasına zemin oluşturmak için bilinçli ve örgütlü bir şekilde yapıldığına yönelik ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır” dedi.

Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile çalışanlara yönelik ‘haksız ve gerçeğe aykırı ithamlarda bulunulduğunu’, ‘kişilik hakları ve masumiyet karinesinin çiğnendiğini’ ve ‘hedef gösterildiklerini’ belirtti.

Gazete ve haberi yapan şahıs hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma suçundan (TCK 217/A)’ hukuki sürecin başlatılması talep etti.

Ayrıca Yeni Şafak’ın hedef gösterdiği kurum çalışanları da ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Basın Konseyi’ne başvuru

Öte yandan belediye Basın Konseyi’ne de gitti. Kurumsal kimliğin zedelenmesi, yönetimdeki kamu görevlilerinin hedef gösterilmesi, kişilik haklarının çiğnenmesi, masumiyet karinesinin göz ardı edilmesi, söz hakkının kullandırılmaması, karalayıcı ve peşinen suçlu ilan etmekten dolayı ilgili gazete ve muhabir hakkında Basın Konseyi’ne başvuru yaptı.

 Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini belirten avukatlar Yeni Şafak ve haberi yapan kişi hakkında işlem başlatılması istedi.

(HA)

Yeni Şafak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı diyarbakır büyükşehir belediyesi
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