Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Şafak'a: Kağıt parçası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeni Şafak gazetesinin belediye ve daire başkanlarını hedef göstermesine dair yazılı açıklama yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Basın Bürosu’ndan, “Kayyım Borsası iş başında: Yeni Şafak demokrasiye operasyon çekiyor” başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu haberi yapan gazeteci ve gazete hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi ve “Kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz. Sandıkta başaramadığınızı zor aygıtlarınızla da başaramayacaksınız. Size, sizin yalanlarınıza, aparatlarınıza boyun eğmeyeceğiz” denildi.

Diyarbakır Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayyım atanması için haberler yapmıştı"

“İktidarın basın bülteni görevini yürüten Yeni Şafak gazetesi bugün ‘Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış’ iftirasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğini zedeleyecek ve 31 Mart’ta halkın büyük teveccühüyle göreve gelen yönetimin itibarına yönelik suikast operasyonu yapmaktadır. Basın etiğinden uzak, kişilik haklarını yok sayan, masumiyet karinesini tanımayan gazete denilen bu kağıt parçası daha önceki dönemlerde de kayyım ataması için benzer haberler yaptı.

Bugün de aynı görevle, kamuoyunu yanıltıp, antidemokratik, dikta rejimlerin yöntemlerinin başvurduğu irade gaspına yeniden yol yapmaktadır. Bu gazete ve o haberi uyduran kişinin kendisini tetikçi konuma düşürdüğünü bilmelidir. Basın ahlak ve etiğinden uzak, karşı tarafa tek bir söz hakkı tanımayan ve aslı astarı bulunmayan ve yöntem olarak da dedikoduyu geçmeyen iftira bilgilerle yönetim kadememizi hedef almaktadır.

"Halk sizi iki kez yerin dibine gömdü"

‘Çamur at izi kalsın’ anlayışındaki medyanın illeri sürdüğü yalan, iftira ve karalama kampanyası ile kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz, halk sizi iki kez yerin dibine gömdü, dolayısıyla bir daha aynı soygun düzenine kalkışmanıza izin vermeyeceğiz. Sözde gazetenin kesilen rantın acısıyla bu karalama kampanyasının bir parçası olduğunu da çok iyi biliyoruz.

Bir kez daha belirtiyoruz, polis zoruyla, silah zoruyla, demokrasi dışı yol yöntemlerle halk iradesinin tecelli ettiği belediyelerin kapısına dayanmaktan vazgeçin. Kamuoyu bilmelidir ki haberde adı geçen her bir çalışma arkadaşımız en az 10- 15 yıllık devlet memurudur. Bu insanlar kayyım dönemlerinde de işlerin başında olan kişilerdir. O gün bu insanlarla ilgili bir sorun yok iken, üst düzey bir göreve getirilince mi sorun oluyor?

"Habere dair tekzipte bulunacağız"

Belediyemizin tüzel kişiliği adına yönetimimiz yarın sabah ilk iş olarak, söz konusu kağıt parçası ve onun aparatı olan sözde gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Habere dair tekzipte bulunacağız. Ayrıca haberde adı geçen her bir çalışma arkadaşımız da ilgili gazete ve gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacak. Kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz! Sandıkta başaramadığınızı zor aygıtlarınızla da başaramayacaksınız. Size, sizin yalanlarınıza, aparatlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”