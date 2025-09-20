Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mohsen Namjoo konserini iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun 20-21 Eylül tarihlerinde Diyarbakır Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan konserini iptal ettiğini duyurdu.
İptal kararıyla ilgili dün (19 Eylül) sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan belediye, kararı, müzisyen hakkında kadınların taciz ve cinsel saldırı beyanı olması gerekçesiyle aldıklarını açıkladı.
“Kadınların itirazlarına duyarsız kalamayız”
Belediye, konser iptal kararına ilişkin şöyle dedi:
“Müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da gerçekleştirmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştır. Diyarbakır’da 20-21 Eylül tarihlerinde Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan konserin iptali Namjoo hakkında kadınlar tarafından ifade edilen taciz beyanları ve kurumumuzun hassasiyetleri doğrultusunda alınmıştır.
“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde ve sunduğumuz kamusal hizmetlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın özgürlüğü perspektifinden taviz vermemeyi temel bir ilke olarak benimsiyoruz. Kadınların sesini duymak, onların taleplerini ve itirazlarını dikkate almak, bizim için yalnızca bir tercih değil, toplumsal eşitlik ve kadın özgürlükçü bakış açısının gereğidir.
“Sanatın özgürleştirici gücüne inancımız tamdır. Ancak hiçbir sanatçının ya da sanat üretiminin, kadınların yaşadığı şiddet ve tacize karşı yürütülen mücadelenin görünmez kılmasına, kadınların itirazlarının değersizleştirilmesine duyarsız kalamayız. Bu nedenle konser iptal kararımız, kadınların mücadelesine saygı ve onların özgürlük mücadelesini sahiplenme irademizin bir ifadesidir. Kadınların sözünü yok sayan değil, kadınların beyanını esas alan bir kültür-sanat anlayışını savunmaya devam edeceğiz.”
Tüm konserleri iptal edildi
Öte yandan, Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamında vereceği altı konserin tamamı “dini hassasiyetler” gerekçesiyle iptal edildi.
Namjoo’nun, konuya dair resmî Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye turnesinin altı gösterisinden beşi tamamen satılmış, 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen –2022'de olduğu gibi–yüksek düzeyli yetkililerin emriyle ‘dini hassasiyetler’ gerekçesiyle iptal edilmiştir,” dendi.
Konsere başka şehir ve ülkelerden gelmeyi planlayanlar başta olmak üzere tüm takipçilerinden özür dileyen Namjoo, ilerleyen günlerde YouTube kanalında ücretsiz bir canlı performans gerçekleştireceğini duyurdu.
Müzisyen, 2009 yılında Şems isimli bir şarkısında Kur’an’dan alıntılar yaptığı ve İran yasalarına göre ayetlerin müzik eşliğinde söylenmesi yasak olduğu için Kur’an’ı karalama suçlaması ile beş yıl hapse mahkûm olmuş ve İran’da yasaklanmıştı.
(TY)