Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bucak TBB yönetimine girdi
Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yeni dönem yönetimini belirledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, yeni dönemde yönetimde rol alacak.
Seçimlerin yapıldığı ve kurul üyelerinin belirlendiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak Birlik Başkanı seçilirken, ikinci aday Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.
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TBB’nin Başkan Vekilliğine Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, ikinci Başkan vekilliğine de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçildi.
Toplantıda TBB Encümen üyeleri de belirlendi. Encümen üyeleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak da yer aldı.
Birliğin yeni encümen üyeleri şu isimlerden oluştu: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediyesi Başkanı Filiz Gencan Akın, Zonguldak Belediyesi Başkanı Tahsin Erdem, Artvin Belediyesi Başkanı Bilgehan Erdem, Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Nevşehir Belediyesi Başkanı Rasim Arı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar.
(EMK)