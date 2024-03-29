Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Bucak ve Hatun medyayla buluştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır'da basın emekçileriyle bir araya geldi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen programa birçok basın kuruluşu temsilcisinin yanı sıra DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanları Abbas Şahin ile Pınar Sakık Tekin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediye eşbaşkan adayları, milletvekilleri Serhat Eren ve Ceylan Akça katıldı.

Açılışta gazetecilere seslenen Abbas Şahin, "Halk iradesi gasp edilmeye çalışılırken, ilk etapta Özgür Basın'ın susturulduğunu gördük. Buna rağmen arkadaşlarımız çok ciddi emeklerle bugünlere geldi. Şu anda yeniden yerel seçimler sürecine girdik, iktidar oldukça kaygılı. Bizler kentimizi de kendimizi de kendimiz yöneteceğiz. Bu süreçte Özgür Basın'ın önerilerini de dikkate alacağız" dedi.

"Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz"

İktidarın seçim kaygısı yaşandığını ve devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu kaydeden İl Örgütü Başkanı Şahin, “Dilimizle, kültürümüzle, farklılıklarımızla bir olacağız. DEM Parti dedikleri aslında Kürtlerdir. Bizler kendimizi de kentimizi de yöneteceğiz. Yönetirken, halktan aldığımız yetki ile yöneteceğiz. Bu saatten sonra bu halk hiçbir şekilde esareti kabul etmeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz." dedi.

Seçim güvenliğine yönelik tehditler

Şahin, “Özellikle Pasur (Kulp), Gêl (Eğil), Piran (Dicle) ve Hezro’da (Hazro) seçim güvenliğine yönelik tehditler gördük[lerini]" aktardı. "Bu ilçeler ve daha fazlasına kolluk kuvvetlerinin kaydırıldığını" belirten DEM Parti il örgütü başkanı "bunlara rağmen sandıklarımıza sahip çıkacağız. DEM Parti olarak bu süreci taşıyabilmek için hem sandık görevlileri hem de hukuksal sürecini birlikte götürüyoruz." dedi. Seçim günü yaklaşık 12 bin kişiyle sandıkları koruyacaklarını vurguladı.

Kayyımlar belediyelerin içini

boşaltıp gitmeye hazırlanıyor

DEM Parti Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Sera Bucak da kayyımların belediyelerin taşınmazlarını satıp banka hesaplarını boşalttıkları haberlerini soran gazetecilere bunları duyduklarını sözledi.

“Taşınmazların satıldığı, ihalelerin acele bir şekilde yapıldığı, özel bankalardan milyonlarca lira kredilerin çekildiği ve bu tür uygulamaların olduğunu duyuyoruz. İlçe ve büyükşehir belediyesi çalışamazsın kolu kanadı kırık halde olsun diye bu tür uygulamalar yapıyorlar. Oysa onların kolu kanadı kırılmış haberleri yok." dedi.

Seçildikten sonra belediyelerde nelerin satıldığı hangi taşınmazların nerelere verildiğini araştırmak üzere hukuk bürosu kuracaklarını aktaran Bucak, "Çalışmaların ardından hukuki boyutuna geçeceğiz. Sonuçları şeffaf bir anlayışla kamuoyuyla paylaşacağız” dedi

‘HADDİNİ BİLSİN’

AKP adayı Halis Bilden’in kendilerine yönelik “projeleri yok” iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan DEM Parti adayı Doğan Hatun, “Kendisini depremde AFAD çalışanlarına eldiven alamadığı dönemden biliyoruz. AFAD çalışanlarına eldiven alamayanlar bize ‘projesi yok’ demesinler. Herkes haddini bilsin” dedi.

DEM Parti olarak 1999’dan bu yana belediyecilik deneyimleri olduğunu aktaran Hatun, Gültan Kışanak, Fırat Anlı, Hülya Alökmen ve Selçuk Mızraklı’nın da yerlerine kayyım atanarak görevden alınmaları nedeniyle gerçekleştiremedikleri projeleri de hayata geçirme sözü verdi.

Kentte “Raylı sistem” tartışmalarına da değinen Hatun, “8 yıldır kayyımlar var. Devletin ve iktidarın tüm olanaklarını isteseler kullanabilirlerdi, neden yapmadılar” diye sordu.

Eşbaşkan adayı Serra Bucak da, “Onlar belki de bizim demokratik siyasetten çekilmemiz için kayyım atadılar. Ama halkımız hem oy verecek, hem de sandıkları doğal müşahit olarak koruyacak." dedi.

(AEK)