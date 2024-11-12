Diyarbakır BB Meclisi açık havada halkla toplandı

Toplantıda Meclis üyelerine seslenen Eş Başkanlar Hatun ve Bucak'ın başkanlığında ilk kez halka açık olarak gerçekleştirilen toplantıya diğer partilerin meclis üyeleri katılmadı.

Bucak: "Enkaz sistemi yarattılar, bu tabloyu kabul etmiyoruz"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, toplantıda ilk sözü alan Bucak, DEM belediyelerine 8 yıl içinde atanan kayyımların "bir enkaz sistemi yarattı[klarını]" ve içi boşaltılmış bir yerel yönetimler alanı inşa etti[klerini]", "Kentlerimizi hem toplumsal hem ekonomik anlamda çok ağır bir tabloyla karşı karşıya bıraktı[klarını] söyledi ve "Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz." dedi.

Hatun: "Ülkeyi yönetemiyorsanız seçime götürebilirsiniz"

Hatun da, ülkenin kutuplaştırmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kayyımlara işaret ederek, “Çözüm becerisi göstermeyen iktidar, bu ülkeyi yönetemeyecek duruma gelince halkları birbirine düşüren politikalara başvurdu. Eğer bu ülkeyi yönetemiyorsanız bunu cesurca halklara söyleyebilirsiniz. Ülkeyi seçime götürebilirsiniz. Kendinizi geri çekebilirsiniz. Bu ülkenin halklarını birbirine düşman edecek politikalara başvurma hakkınız yok.” dedi.

Katılan yurttaşların da görüş ve önerilerini belirtmelerinden sonra toplanntı sona erdi.

İkinci "halk lokantası"

Büyükşehir Belediyesi, ikinci halk lokantasının açılışını da gerçekleştirdi.

Açılışa DBP İl Eş Başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Rezan Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Bucak, Halk Lokantası’nın ikinci şubesini Bağlar’da halkla birlikte açtıklarını ifade ederek, “Üçüncü halk lokantamızda yakın bir zamanda Dağkapı’da açmayı planlıyoruz.” dedi.

Eş Başkan Hatun, “Ekonomik kriz var, insanlarımız evine bir lokma ekmek götüremiyor. Bu ülkeyi yönetenler, halkın açlığına bir çözüm bulamıyor, ama her zaman savaşa hazırlar. İnsanlar arasındaki nifak tohumu ekiyor, toplumun katmanlarını ayrıştırıyorlar. Bu da artık bu ülkeyi yönetemeyecekleri anlamına geliyor. Bu iktidarın artık gitmesi gerekiyor. Biz ‘düşmanlıktan değil barıştan yanayız’ diyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından eş başkanlar, kurdeleyi keserek, halk lokantasının açılışını yaptı.

Pazar günleri dışında her gün 12.00-17.00 arasında hizmet verecek olan Bağlar ilçesindeki halk lokantasında, 4 çeşit yemek 70 liraya sunulacak. Lokantada günde bin kişiye hizmet verilmesi planlanıyor.

(MA/AEK)