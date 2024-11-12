ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 01:38
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 02:23
2 dk Okuma

KASIM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Diyarbakır BB Meclisi açık havada halkla toplandı

Diyarbakır BB Meclisi, Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun başkanlığında belediye önünde toplandı. Kasım Olağan Toplantısı'na meclis üyeleri yanında halktan da çok sayıda kişi katıldı. İşitme engelliler için de işaret dili tercümesi yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır BB Meclisi açık havada halkla toplandı
Diyarbakır BB halka açık Meclis toplantısı/MA

Toplantıda Meclis üyelerine seslenen Eş Başkanlar Hatun ve Bucak'ın başkanlığında ilk kez halka açık olarak gerçekleştirilen toplantıya diğer partilerin meclis üyeleri katılmadı.

Bucak: "Enkaz sistemi yarattılar, bu tabloyu kabul etmiyoruz"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, toplantıda ilk sözü alan Bucak, DEM belediyelerine 8 yıl içinde atanan kayyımların "bir enkaz sistemi yarattı[klarını]" ve içi boşaltılmış bir yerel yönetimler alanı inşa etti[klerini]",  "Kentlerimizi hem toplumsal hem ekonomik anlamda çok ağır bir tabloyla karşı karşıya bıraktı[klarını] söyledi ve "Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz." dedi.

Hatun: "Ülkeyi yönetemiyorsanız seçime götürebilirsiniz"

Hatun da, ülkenin kutuplaştırmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kayyımlara işaret ederek, “Çözüm becerisi göstermeyen iktidar, bu ülkeyi yönetemeyecek duruma gelince halkları birbirine düşüren politikalara başvurdu. Eğer bu ülkeyi yönetemiyorsanız bunu cesurca halklara söyleyebilirsiniz. Ülkeyi seçime götürebilirsiniz. Kendinizi geri çekebilirsiniz. Bu ülkenin halklarını birbirine düşman edecek politikalara başvurma hakkınız yok.” dedi.

Katılan yurttaşların da görüş ve önerilerini belirtmelerinden sonra toplanntı sona erdi.

İkinci "halk lokantası"

Büyükşehir Belediyesi, ikinci halk lokantasının açılışını da gerçekleştirdi.

Açılışa DBP İl Eş Başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Rezan Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Bucak, Halk Lokantası’nın ikinci şubesini Bağlar’da halkla birlikte açtıklarını ifade ederek, “Üçüncü halk lokantamızda yakın bir zamanda Dağkapı’da açmayı planlıyoruz.” dedi.

Eş Başkan Hatun, “Ekonomik kriz var, insanlarımız evine bir lokma ekmek götüremiyor. Bu ülkeyi yönetenler, halkın açlığına bir çözüm bulamıyor, ama her zaman savaşa hazırlar. İnsanlar arasındaki nifak tohumu ekiyor, toplumun katmanlarını ayrıştırıyorlar. Bu da artık bu ülkeyi yönetemeyecekleri anlamına geliyor. Bu iktidarın artık gitmesi gerekiyor. Biz ‘düşmanlıktan değil barıştan yanayız’ diyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından eş başkanlar, kurdeleyi keserek, halk lokantasının açılışını yaptı.

Pazar günleri dışında her gün 12.00-17.00 arasında hizmet verecek olan Bağlar ilçesindeki halk lokantasında, 4 çeşit yemek 70 liraya sunulacak. Lokantada günde bin kişiye hizmet verilmesi planlanıyor.

(MA/AEK)

Haber Yeri
Diyarbakır
DİYARBAKIR belediye meclisi halk lokantası
ilgili haberler
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin su hizmetine 'tasarruf' engeli
13 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-buyuksehir-belediyesinin-su-hizmetine-tasarruf-engeli-296483
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde TİS imzalandı
5 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-buyuksehir-belediyesinde-tis-imzalandi-296186
DEM PARTİ ADAYLARINI TANITTI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Bucak ve Hatun medyayla buluştu
29 Mart 2024
/haber/diyarbakir-buyuksehir-belediyesi-es-baskan-adaylari-bucak-ve-hatun-medyayla-bulustu-293575
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin su hizmetine 'tasarruf' engeli
13 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-buyuksehir-belediyesinin-su-hizmetine-tasarruf-engeli-296483
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde TİS imzalandı
5 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-buyuksehir-belediyesinde-tis-imzalandi-296186
DEM PARTİ ADAYLARINI TANITTI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Bucak ve Hatun medyayla buluştu
29 Mart 2024
/haber/diyarbakir-buyuksehir-belediyesi-es-baskan-adaylari-bucak-ve-hatun-medyayla-bulustu-293575
Sayfa Başına Git