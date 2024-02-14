Diyarbakır, Batman ve Van'da ev baskınları

Polis; Diyarbakır, Batman ve Van'da bu sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi üyelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 14'ü buldu.

Diyarbakır'da gözaltına alınanlar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemedi.

Öte yandan, eş zamanlı baskınlarda, gözaltına alınanların sayısının artabileceği belirtildi.

DEM Parti: Boyun eğmeyeceğiz

Gözaltılarla ilgili açıklama yapan DEM Parti Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, “Gençliğin mücadelesini kriminalize eden ve sistematik saldırılarını sürdüren iktidar iyi bilmelidir ki gençlik baskılara boyun eğmeyecek, mücadelesini büyütecektir,” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“AKP-MHP ittifakı, gözaltı ve baskı politikalarına devam etmektedir. Sistematik şekilde yürütülen bu saldırı politikalarıyla gençliğin mücadelesi pasifize edilmek istenmektedir. Amed ve Batman Gençlik Meclisi üyesi 11 genç arkadaşımız, büyük bir coşku ve iradeyle devam eden Özgürlük Yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle, dün sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla şiddete maruz bırakılarak gözaltına alınmıştır.

“Gençliğin mücadelesini kriminalize eden ve sistematik saldırılarını sürdüren iktidar iyi bilmelidir ki gençlik baskılara boyun eğmeyecek, mücadelesini büyütecektir.

“Kürdistan ve Türkiye toplumunun tamamına sirayet eden tecrit politikası, sadece sokaklarda değil her yerde mücadele edilmesi gereken bir durum haline gelmiştir. Kürtlerin bütün kazanımlarını yok etmeye odaklanan iktidar, olası savaş seçenekleri üzerinden topluma yön vererek, 45 yıldır çözülmek istenmeyen Kürt sorununu daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir. Toplumun nefes alması ve iktidarın kirli politikalarına son verebilmek için Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecridin kaldırılması gerekmektedir. Sayın Abdullah Öcalan bir an önce fiziksel özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yayılan faşizm dalgası, ancak ve ancak Sayın Öcalan ile görüşmelerin başlatılması ve diyalog sürecinin işletilmesiyle kırılabilir.

“DEM Parti Gençlik Meclisi olarak gücümüzü tarihimizden, öncülerimizden ve direnişimizden alıyoruz. Dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de saldırılar karşısında boyun eğmeyeceğiz. Demokratik ve özgür bir ülkeyi kazanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” (TY)