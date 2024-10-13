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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 18:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2024 20:59
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Diyarbakır Barosunun yeni başkanı Abdulkadir Güleç oldu

Diyarbakır Barosu’nun 49. Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Abdulkadir Güleç yeni başkan olarak seçildi.

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosunun yeni başkanı Abdulkadir Güleç oldu
Fotoğraf: MA

Diyarbakır Barosu'nun 49’uncu Genel Kurulunun ikinci gününde baro genel kurulu seçimi yapıldı..

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi’nde yapılan seçimlerde 2 bin 556 avukat oy kullandı.

Baro başkanlığı için Abdulkadir Güleç, Barış Yavuz ve Cengiz Baysal’ın yarıştığı oylamada, en fazla oy alan Güleç, yeni başkan olarak seçildi.

Yönetim kurulunda 10 kişiden 2’si kadın

Başkanlık seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu için aday olan 20 kişiden 10 avukat seçildi.

Diyarbakır Barosu’nun yeni Yönetim Kurulu şöyle: Zülküf Ergin Alabalık, Erhan Demir, Müslüm Dalar, Baver Mızrak, Şilan Çelik, Mervan Eren Gün, Sidar Gümüş, Derya Yıldırım, Erdem Kaya, Hasan Kendal Selçuk.

Nahit Eren TBB Delegesi seçildi

Denetleme Kuruluna aday olan 6 avukattan 3’ü seçildi.

Diyarbakır Barosu’nun yeni Denetleme Kurulu şöyle: Vedat Yüce, Yasemin Kan, Semih Adıgüzel.

Disiplin Kuruluna aday olan 10 avukattan kazanan 5 kişinin isimleri ise şöyle: Mahmut Eren, Sedat Yahşi, Dilan Didem Durak, Jiyan Aydın, Berfin Kübra Ebratur.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delege adayı olan 7 avukattan 3'ü kazandı.

Bir önceki dönem başkanı Nahit Eren, Ahmet Özmen ve Zuhal Sayılgan Işık ise TBB Delegesi  olarak seçildi.

(AS/ED)

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Diyarbakır
Diyarbakır Barosu
Evrim Deniz
Evrim Deniz
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2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.  Halen Bianetˋin Diyarbakır muhabirliğini yapıyor

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