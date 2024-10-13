Diyarbakır Barosunun yeni başkanı Abdulkadir Güleç oldu

Diyarbakır Barosu'nun 49’uncu Genel Kurulunun ikinci gününde baro genel kurulu seçimi yapıldı..

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi’nde yapılan seçimlerde 2 bin 556 avukat oy kullandı.

Baro başkanlığı için Abdulkadir Güleç, Barış Yavuz ve Cengiz Baysal’ın yarıştığı oylamada, en fazla oy alan Güleç, yeni başkan olarak seçildi.

Yönetim kurulunda 10 kişiden 2’si kadın

Başkanlık seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu için aday olan 20 kişiden 10 avukat seçildi.

Diyarbakır Barosu’nun yeni Yönetim Kurulu şöyle: Zülküf Ergin Alabalık, Erhan Demir, Müslüm Dalar, Baver Mızrak, Şilan Çelik, Mervan Eren Gün, Sidar Gümüş, Derya Yıldırım, Erdem Kaya, Hasan Kendal Selçuk.

Nahit Eren TBB Delegesi seçildi

Denetleme Kuruluna aday olan 6 avukattan 3’ü seçildi.

Diyarbakır Barosu’nun yeni Denetleme Kurulu şöyle: Vedat Yüce, Yasemin Kan, Semih Adıgüzel.

Disiplin Kuruluna aday olan 10 avukattan kazanan 5 kişinin isimleri ise şöyle: Mahmut Eren, Sedat Yahşi, Dilan Didem Durak, Jiyan Aydın, Berfin Kübra Ebratur.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delege adayı olan 7 avukattan 3'ü kazandı.

Bir önceki dönem başkanı Nahit Eren, Ahmet Özmen ve Zuhal Sayılgan Işık ise TBB Delegesi olarak seçildi.

(AS/ED)