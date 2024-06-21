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HABER
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 14:18
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 16:10
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Diyarbakır Barosu’ndan yangınla ilgili suç duyurusu

Diyarbakır Barosu’nun yangının sorumlularıyla ilgili suç duyurusu yapmasının nedeni yangının nasıl başladığı ve yangına müdahalede geç kalındığı iddiaları.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu’ndan yangınla ilgili suç duyurusu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır ve Mardin arasında dün akşam (20 Haziran) çıkan, sekiz yurttaşın ve yüzlerce hayvanın öldüğü yangına ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusu yaptı.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi istendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır Barosu’nun yaptığı açıklamada, şöyle dendi

“Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen yangınlarda şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla ‘Birden Fazla İnsanın Ölümüne ve Yaralanmasına Sebebiyet Verme’ (TCK md. 82/1-c), ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi’ (TCK md. 170) ‘Görevi Kasten Kötüye Kullanma’ (TCK md. 170) suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Diyarbakır Barosu olarak soruşturmanın takipçisi olacağız.”

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DEM Parti’den açıklama

Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de açıklama yaparak yangının "anız ve örtü" yangını olduğu açıklamalarına, köylülerin itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

"Yangının yaşandığı ilk andan itibaren başta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere, çevre ilçe belediyelerimiz bütün olanak ve ekipmanlarını seferber edip yangına müdahale etmişlerdir. Yangın sonrasında ise bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için belediyelerimiz kriz masası kurmuş, hızlıca mobil aşevi araçları ve yaşam çadırları gibi temel araç-gereçleri yangın bölgelerine ulaştırmıştır. Ayrıca yangından ciddi biçimde etkilenen canlılar için belediyelerimiz bünyesindeki veterinerler görevlendirilmiştir. DBP Eş Genel Başkanları, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe örgütlerimiz ile kent dinamikleri anında bölgeye hareket etmiş, halkımızla birlikte yangına müdahale etmiş ve halkımızın acılarına ortak olmuştur. Bundan sonraki süreçte de yurttaşların ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması konusunda belediyelerimiz üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.

"Bölgeden gelen ilk bilgiler devletin yangına müdahale etmede geciktiği yönündedir. Öte yandan Diyarbakır Valiliği’nin yangının ‘anız ve örtü’ yangını olduğu yönündeki açıklamalarına, bu felaketi bizatihi yaşayanlar ve köylüler itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu ifade etmiştir. Yaşanan bu büyük felaketin sebebinin açığa çıkarılması için derhal gerekli incelemeler başlatılmalı, yangından etkilenen köylülerin zarar ve ziyan tespiti yapılarak karşılanmalıdır. Bunun dışında tüm halkımızı bu yangında zarar gören yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

"Yangını konuştuğumuz şu saatlerde Ergani’de de büyük çaplı bir yangının çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Duruma hızlıca müdahale edilerek ivedilikle kontrol altına alınması temennimizdir. Yangından etkilenen halkımızı asla yalnız bırakmayacağız; acımızı beraber yaşayacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, yangına dair uydu üzerinden yaptığı tespitle 66 kilometrelik alanın yangından etkilendiğini belirtti. (TY)
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