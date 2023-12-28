Diyarbakır Barosu ‘Türk bayrağı paylaşma’ cezası veren hakimi HSK’ye şikayet etti

Diyarbakır Barosu, Şeyh Said’in torunlarından Ruşen Fırat’a Facebook paylaşımları nedeniyle verilen Türk bayrağı paylaşma cezasını Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) taşıdı.

Baro, haberin basına yansımasının ardından karara imza atan Hınıs Sulh Ceza Hakimi Murat Şakru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şakru’nun Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı bir şekilde görev sınırlarını aştığını belirten Baro, yargı yetkisinin keyfi bir şekilde kullanılamayacağına vurgu yaptı. Baro, hakimin görevi kasten kötüye kullanma suçu yönünden yargılanmasını ve cezalandırılması istedi:

“Yargıçların hukuku ihlal ederek kanuna aykırı görev sınırlarını aşan keyfi uygulamaları halinde hesap vermeleri gereklidir. Yargıçların hesap verebilir olması hukuk devletinin bir gereğidir. Bu hesap verilebilirlikle amaçlanan yargıçların kusurlu davranışlarından dolayı topluma ve ilgili taraflara karşı sorumluluğunun bir gereğidir.

Dolayısıyla demokratik bir toplumda yargıçların davranış ilkelerinin belirlenerek korunması davranış ve yetki sınırlarının aşılmaması ve yargıya olan güvenin sağlanmasının bir gereğidir. Aksinin kabulü halinde hukuk devleti ilkesi zedelenir. Bu zedelenmenin engellenmesi için hakimin bağımsızlık, tarafsızlık, mesleğe yaraşırlık, eşitlik, özen ve saygı gibi davranış ilkelerini ihlal ettiğinde uygun usullerle ihlalin soruşturulması ve gerekiyorsa hakim hakkında yaptırım uygulanması gereklidir.

Şikayet edilen hakim tarafından görev gereklerine aykırı bir şekilde ceza yargılamasında, yasal koşulları olmaksızın Ruşen Fırat’ın paylaşımda bulunmaya zorlanması nedeniyle müsnet suçtan yargılanması ve cezalandırılması gerekmektedir.