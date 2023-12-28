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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 10:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 10:40
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Diyarbakır Barosu ‘Türk bayrağı paylaşma’ cezası veren hakimi HSK’ye şikayet etti

Ailenin avukatı Ensar Fırat’ın skandal olarak değerlendirdiği karar sonrası sosyal medya kullanıcıları, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) bayrağı paylaşılarak karara tepki göstermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise karara tepki olarak IKYB bayrağını profil resmi yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu ‘Türk bayrağı paylaşma’ cezası veren hakimi HSK’ye şikayet etti

Diyarbakır Barosu, Şeyh Said’in torunlarından Ruşen Fırat’a Facebook paylaşımları nedeniyle verilen Türk bayrağı paylaşma cezasını Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) taşıdı.

Baro, haberin basına yansımasının ardından karara imza atan Hınıs Sulh Ceza Hakimi Murat Şakru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şakru’nun Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı bir şekilde görev sınırlarını aştığını belirten Baro, yargı yetkisinin keyfi bir şekilde kullanılamayacağına vurgu yaptı. Baro, hakimin görevi kasten kötüye kullanma suçu yönünden yargılanmasını ve cezalandırılması istedi:

“Yargıçların hukuku ihlal ederek kanuna aykırı görev sınırlarını aşan keyfi uygulamaları halinde hesap vermeleri gereklidir. Yargıçların hesap verebilir olması hukuk devletinin bir gereğidir. Bu hesap verilebilirlikle amaçlanan yargıçların kusurlu davranışlarından dolayı topluma ve ilgili taraflara karşı sorumluluğunun bir gereğidir.

Dolayısıyla demokratik bir toplumda yargıçların davranış ilkelerinin belirlenerek korunması davranış ve yetki sınırlarının aşılmaması ve yargıya olan güvenin sağlanmasının bir gereğidir. Aksinin kabulü halinde hukuk devleti ilkesi zedelenir. Bu zedelenmenin engellenmesi için hakimin bağımsızlık, tarafsızlık, mesleğe yaraşırlık, eşitlik, özen ve saygı gibi davranış ilkelerini ihlal ettiğinde uygun usullerle ihlalin soruşturulması ve gerekiyorsa hakim hakkında yaptırım uygulanması gereklidir.

Şikayet edilen hakim tarafından görev gereklerine aykırı bir şekilde ceza yargılamasında, yasal koşulları olmaksızın Ruşen Fırat’ın paylaşımda bulunmaya zorlanması nedeniyle müsnet suçtan yargılanması ve cezalandırılması gerekmektedir.

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Şeyh Said'in torununa mahkemeden 'Türk bayrağı paylaşma' cezası
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Şikayet dilekçesinin tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz.

Ne olmuştu?

Şeyh Said’in torunlarından Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını ve Ankara’da yapılan Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) kongresinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını paylaştı. 

Fırat bu nedenle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 26 Aralık’ta gözaltına alındı, savcılıktaki sorgusunun ardından ise tutuklanması talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat hakkında, adli kontrolle serbest bıraktı ancak, 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşma cezası verdi.

Fırat’ın ifadesindeki ‘Kürt bayrağı’ ibaresini de tutanaklara “(sözde) Kürt bayrağı” şeklinde geçirildi. (BA/HA)

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27 Aralık 2023
/haber/seyh-said-in-torununa-mahkemeden-turk-bayragi-paylasma-cezasi-289852
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