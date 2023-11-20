Diyarbakır Barosu: Trans+ karşıtı politikalara son verin

20 Kasım 1998 tarihinden bu yana trans nefret suçlarına dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım "Nefret Suçu Mağduru Translar Anma Günü" olarak kabul ediliyor.

Translara yönelik nefret politikalarına karşı olduklarını belirten Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Savaş ve sistematik hak ihlalleri, basta Filistin, Afganistan, Suriye, Türkiye, Yemen, Sudan, Irak ve Lübnan'da yasayan trans+lar olmak üzere, transların büyük bir çoğunluğunu yaşadığı coğrafyayı terk etmeye zorlamıştır."

"Trans+'lar mülteci olarak gittikleri ülkelerde de hem mülteci hem de diğer kimlikleri sebebiyle kesişimse ayrımcılığa bırakılmıştır."

"Türkiye’de de trans+lara yönelik kurumsal nefret politikalar mevcut siyasi iktidar ve muhalefetin bir kısmı tarafından benimsenmektedir.”

“Transların maruz bırakıldıkları ayrımcılık, şiddet ve nefret söylemleri sonucunda başlatılan hukuki süreçlerin bir kısmi cezasızlık ile sonuçlanmıştır. Devlet tarafından baskı unsuru olarak kullanılan cezasızlık ile failler ödüllendirilmiş ve korunmuştur.”

"20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Translar Anma Gününde bir kez da Devlete trans+’lara yönelik yükümlülüklerini hatırlatarak devleti trans+ karşıtı politikalardan vazgeçmeye çağırıyor, trans+’lara yönelen nefret politikalarına karşı olduğumuzu yineliyoruz.”

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Gününde bir kez daha Devlete trans+lara yönelik yükümlülüklerini hatırlatarak Devletin trans+ karşıtı politikalardan vazgeçmeye çağırıyor, trans+lara yönelen nefret politikalarına karşı olduğumuzu yineliyoruz. pic.twitter.com/D6tTYn4fxo — Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu (@dblgbti) November 20, 2023

KADINLARIN GÜNDEMİ Dayanışma nefreti yener

(EMK)