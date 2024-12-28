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KADIN
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2024 22:46
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2024 23:09
3 dk Okuma

Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar kararına itiraz edecek

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Nevzat 9-10 gün boyunca Narin'in dereye götürüp saklayan ve bekleyen kişi. Nevzat'ın da 'kasten çocuğu öldürmekten' cezalandırılması gerekirdi" dedi.

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar kararına itiraz edecek
Fotoğraf: Evrim Deniz

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis, Narin'in cesedini sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından ilk açıklama Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Diyarbakır Barosu davayı ilk günden beri büyük bir kararlılıkla takip etti. Bütün olumsuzluklara, tepkilere rağmen Narin'in için adaletin tesisi ve adil bir karar çıkması için hukuk mücadelemizi sürdürdük" dedi.

Güranlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
NARİN GÜRAN DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI:
Güranlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Bugün 09:35

Nevzat 'cinayetten' ceza almalıydı

Av. Nahit Eren bugün çıkan karardan memnun olmadıklarını belirterek şöyle devam etti: "Biz bugün mahkemeden böyle bir karar mı bekliyorduk, hayır. Duruşmada da dün izah ettim, bu dava dosyası hukuki açıdan hepimizi yoran bir dosyaydı. Maalesef suça dair hiçbir itiraf söz konusu olmadı. Öldürmüşse Nevzat bir katil olarak ceza yemeliydi. Öldürmemiş olsa bile hem dosyamızdaki baz verileri aynı zamanda 9-10 gün boyunca Narin'in dereye götürüp saklayan ve bekleyen kişi. Benim nezdimde adalet duygumuz tatmin edilecekse hukuki çerçevede aslında Nevzat'ın da iştiraken kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz."

Baro karara itiraz edecek

Baronun Nevzat Bahtiyar'a verilen karara itiraz edeceğini aktaran Eren, "Kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonumuz bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir. Tüm toplumun vicdanında büyük yaralar açan bu cinayet dosyasında, cinayet sebep olan herkesin hak ettiği cezayı almasını istedik. Karar biraz eksik ama istinafa yapacağımız başvuru, sonrasında Yargıtay aşaması... Nihayetinde elimizdeki ilk derece mahkeme kararı var elimizde. Hukuki süreci bugüne kadar takip ettiğimiz gibi takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Daha sağlıklı bir politikaya ihtiyaç var"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve hükümete yasal düzenleme çağrısı yapan Eren, "Benzer cinayetlerin bir daha yaşanmaması için hem TBMM'ye hem de siyasal iktidara da çok iş düşüyor. Bu davada, çocukların bir daha bu şekilde katledilmemesi için hem soruşturma açısından hem kolluk açısından bütün eksiklikleri ortaya koyduk. Çocuk cinayetlerine, kadın cinayetlerine dair daha sağlıklı bir sisteme, daha sağlıklı bir politikaya ihtiyaç olduğunu bu dava gösterdi" dedi.

Biz kim katilse ceza alsın istedik

Aileyi bir bütün olarak suçlamadıklarını belirten Nahit Eren, "Bu davanın farklı kazanımları da vardı. Hep şunu söyledik, Türkiye'de ilk defa bir baro böylesine bir davada müşteki oldu. Bu tür dosyalarda hukuk örgütlerinin ve aynı zamanda soruşturma, yargı makamlarının bir arada maddi gerçeğin, hakikatlerin açığa çıkması için birlikte çalışmasının ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Hiçbir zaman aileyi bir bütün olarak karşımıza almak gibi bir niyetimiz olmadı. Biz kim katilse, kim birlikte hareket etmişse ceza alsın diye bu dosyada yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

(ED/AD)

Haber Yeri
Diyarbakır
Narin Güran cinayeti Narin Güran cinayeti davası Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren Diyarbakır Barosu
Evrim Deniz
Evrim Deniz
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Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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