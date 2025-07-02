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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 15:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 15:49
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Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı Yargıtay'a taşıdı

Diyarbakır Barosu, öldürüldükten 19 gün sonra 8 Eylül 2024'te dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı Yargıtay'a taşıdı
*Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu

Diyarbakır Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay’a taşıdı.

Diyarbakır Barosu, Yargıtay’a temyiz dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın da diğer sanıklarla birlikte iştirak iradesiyle cinayete karıştığı belirtildi ve verilen cezanın yetersiz olduğu ifade edildi.

Bahtiyar’ın olay yerinde bulunduğu, cesedin taşınmasında aktif rol aldığı ve sonrasında diğer sanıklarla irtibatını sürdürdüğü belirtilen dilekçede, tüm deliller değerlendirildiğinde Bahtiyar’ın da ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği vurgulandı.

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Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, sanığın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvuru yapılmıştır. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 20.05.2025 Tarih, 2025/666 Esas ve 2025/1428 Karar sayılı ilamı ile yukarıda arz ve izah ettiğimiz şekilde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince de sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan cezalandırılması yönündeki hükmü onaması, hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna yapmış olduğumuz başvurumuz bu açıdan değerlendirilmeden onanması yönünde hüküm verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz kanun yoluna başvuru yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.”

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Baro ayrıca, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Baro’nun davaya katılma talebini kaldırmasına da itiraz etti.

Katılma talebinin reddinin hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, Baro’nun dosyaya katılımının yargılama sürecinde etkin rol oynadığı ve adil yargılanma ilkesine katkı sunduğu belirtildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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