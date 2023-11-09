Diyarbakır Barosu'ndan Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na dilekçe

Diyarbakır Barosu, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay 1. Başkanlık Kuruluna ve Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu başvurdu.

Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’na verilen dilekçede, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin ihlal kararının yerine getirmemelerinin disiplin soruşturması gerektirdiği belirtildi.

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Dilekçede Anayasa’nın 153. Maddesine maddelerine atıf yapıldı ve “1982 Anayasasının 153/6 Maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını düzenlemiştir” denildi.

Dilekçede, Daire’nin başkan ve üyeleri hakkında Yargıtay Kanunun 19. maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılması, “görevden el çektirmeye davet işleminin uygulanması ve kovuşturma işlemleri neticesinde cezalandırılmaları” talep edildi.

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"Keyfi ve hukuka aykırı"

Baro, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu’na verdiği dilekçede ise özetle şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi’nin ihlal ve tahliye edilmesine dair karara karşı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce bahse konu karara uyulmamasına dair karar vermesi nedeniyle, Can Atalay iş bu başvuru tarihi itibariyle cezaevinde tutulmaktadır.

Bu kapsamda, keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması neticesinde, özgürlüğünden yoksun bırakmaya sebebiyet veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkan ve üyeleri hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan soruşturma yürütülmesine karar verilmesi ve cezalandırılmaları talep edilir.

Yargıtay Kanunun 46/1. maddesi gereğince ceza soruşturması başlatılmasına karar verilmesi, TCK’nın 109 ve 257. maddeleri ile resen tespiti yapılacak suçlar yönünden cezalandırılmalarını talep ederiz.”

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(RT)