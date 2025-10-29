ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 15:16
3 dk Okuma

Diyarbakır Barosu'ndan ‘süreç’ komisyonu: "Entegre yasaları üzerine çalışılacak"

Kurdukları komisyonun yol haritasına ilişkin konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, "Amacımız hem bu sürece katkı hem de Türkiye'nin 100 yıllık sorunu olan Kürt meselesinin demokratik ve hukuksal zeminde çözümüne katkı sunmaktır" dedi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu'ndan ‘süreç’ komisyonu: "Entegre yasaları üzerine çalışılacak"
Fotoğraf: Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Barosu, Barış ve Demokratik Toplum sürecine ilişkin hukuki çalışmalar kapsamında bir komisyon kurdu. Komisyonun ilk toplantısında çalışma alanlarını ve alt grup önerileri ele alındı. Baro ilk aşamada entegrasyon ve toplumsal bütünleşme üzerine çalışmalar yürütecek.

İki sürecin de tanığı Güleç anlattı: Süleymaniye Habur olmasın
İki sürecin de tanığı Güleç anlattı: Süleymaniye Habur olmasın
17 Temmuz 2025

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, komisyonun kuruluş amacı ve yol haritasına ilişkin bianet'e konuştu. Güleç, Baronun Türkiye'nin demokratikleşmesi, yargı alanında ve insan haklarıyla ilgili gündemlerde her dönem için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"Çözüm önerileri oluşturacağız"

Meclis'te kurulan komisyonda yaptıkları sunumun ardından yaptıkları resmi görüşmelerin ardından bir komisyon kurma ihtiyacı oluştuğunu söyleyen Güleç, ilerleyen günlerde oluşturacakları alt komisyonların çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Bu çalışma grupları yeni süreçte entegre yasalarıyla ilgili dünya deneyimlerini gözlemleyecek. Dünyada bu süreç nasıl ilerlemiş örnekleriyle incelenecek. Hem de bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuksal sorunlara, yapısal sorunlara dair çözüm önerileri ortaya koyacağız. Bu kuşkusuz doğrudan Kürt meselesinin kalıcı çözümüne dair de önerileri içerecek. Yeni bir anayasa taslağı değil ama anayasada hangi hükümler hem Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde engel, hangi düzenlemeler Kürt meselesinin çözümünün önünde engel bunları tespit edeceğiz. Buna dair alternatif önerilerimizi sunmak için aslında bu çalışmayı önümüze koyduk."

Komisyonun toplantılarının devam edeceğini ve çalışmaların sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını duyuran Güleç, "Amacımız hem bu sürece katkı hem de Türkiye'nin 100 yıllık sorunu olan Kürt meselesinin demokratik ve hukuksal zeminde çözümüne katkı sunmaktır" dedi.

Meclis komisyonunun yeni aşaması

Güleç, Meclis'te kurulan komisyonun geldiği aşamayı da değerlendirdi. Baro başkanlarının, hukuk örgütlerinin, akademik alanda çalışan bilim insanlarının burada dinlenmesinin önemli olduğunun altını çizen Güleç, "Bütün aktardıklarımız, bir hafıza da oluşturdu" diyerek şöyle devam etti:

"Hem Kürt meselesinin çözümüne dair hem geçmişte yaşanılan acılarla yüzleşmek, hakikatin ortaya çıkması için epey bir birikim var orada. Umarım doğru bir şekilde özetlenip bir öneri şeklinde önce Adalet Komisyonu'na sonra da Genel Kurul'a gelir. Beklentimiz bu yönde."

"Çatışmanın sonlandırılmasıyla yetinilmemeli"

Komisyon'un görevinin Aralık ayının sonunda biteceğini hatırlatan Güleç, sonraki aşamada atılması gereken adımlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu süreç Aralık ayına kadar çözülecek bir süreç değil. Aralık'tan sonra da belki o dönemin ihtiyaçlarına göre ya tekrar Meclis'te başka komisyonlar kurulur ya bu komisyonun görev süresi tekrar uzatılabilir. Biz komisyonda dinlendiğimizde de bunları ifade ettik. Komisyonun biraz daha içerik anlamında görev alanının genişletilmesi gerekir. Kuşkusuz yasama organı değil ama çerçevenin sadece bu çatışmanın sonlandırılmasıyla yetinilmemesi gerekir. Aslında asıl görev hakikatlerin araştırılması, geçmişle yüzleşme, helalleşme, onarıcı adalet, bütün bunların yine bu komisyon tarafından ele alınması gerekir. Tüm bunlara komisyon ve Meclis öncülük edebilir. Sivil toplum örgütlerini de hukuk örgütlerini de bu sürece dahil ederek bunu yapmalarını diliyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Abdulkadir Güleç Diyarbakır Barosu çözüm süreci
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Kuyu tiplerine karşı açlık grevleri ölüm sınırında: "Hala seslerini duyan yok"
29 Ekim 2025
Kuyu tiplerine karşı açlık grevleri ölüm sınırında: "Hala seslerini duyan yok"
Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"
23 Ekim 2025
Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"
2025 CEZAEVİ İSTATİSTİKLERİ
AKP döneminde mahpus oranı 7 katına çıktı: "İnfaz yakmalar sona ermeli"
22 Ekim 2025
AKP döneminde mahpus oranı 7 katına çıktı: "İnfaz yakmalar sona ermeli"
Vicdani retçilere yıllar sonra hapis cezası: 'Silah bırak' diyenler askerlik dayatıyor
20 Ekim 2025
Vicdani retçilere yıllar sonra hapis cezası: 'Silah bırak' diyenler askerlik dayatıyor
DİNLEMELER SONA ERİYOR
Komisyon ‘zaman aşımı’yla yüzleşecek mi?: "Hakikat yarının pazarlığı değil, bugünün borcu"
20 Ekim 2025
Komisyon ‘zaman aşımı’yla yüzleşecek mi?: "Hakikat yarının pazarlığı değil, bugünün borcu"
Sayfa Başına Git