Diyarbakır Barosu'ndan silahlı saldırıya uğrayan avukat için açıklama

Diyarbakır Barosu, Avukat Yasin İçli'nin tarafı olduğu bir dava dosyasını görüşmek için gittiği hukuk bürosunda silahlı saldırıya uğramasını eleştirdi. Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan açıklamaya, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Amed şubelerinin yöneticileri ve çok sayıda avukat katıldı. Açıklamada "Savunma susturulamaz, durdurulamaz" pankartı açıldı.

Diyarbakır Barosu'nun çağrısıyla adliye binası önünde bir araya gelen avukatlar, saldırıyı kınadı. Buradaki açıklamaya Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan da katıldı.

Abdulkadir Güleç - Diyarbakır Baro Başkanı (Fotoğraf: Diyarbakır Barosu)

İki kurşunla yaralandı

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, avukatlara yönelik saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Baro Başkanı Güleç saldırı anına ve sonrasına ilişkin şunları aktardı:

"Borç-alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf karşılıklı dava açtı. Müvekkillerinin anlaşmazlık yaşadığı taraf ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir plazada bulunan hukuk bürosuna giden Avukat Yasin İçli, taraflardan M.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Avukat İçli ayaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, M.K. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İçli'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor."

"Avukatlar sürecin düşmanı değil"

Yaşananları hak arama özgürlüğüne ve vatandaşa yönelik saldırı olduğunu vurgulayan Güleç, "Meslektaşıma yönelik saldırı, tümüyle avukatlık faaliyetine ve avukatın görevine yönelik gerçekleşmiştir. Belirtmek isteriz ki avukata karşı her türlü saldırı hak arama özgürlüğüne ve vatandaşa yönelik bir hamledir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki avukat dava dosyasının tarafı ya da yargısal öznelerin düşmanı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görmek, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak, özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzeninin kendisine yönelik eylemlerdir" dedi.

"Davanın takipçisi olacağız"

Süreci takip edeceklerini belirten Güleç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Avukatın bağımsız, özgür ve güvenlik içinde görevini yapamadığı bir toplumda kimse kendini güvende hissedemez. Avukatlara karşı işlenen suçların etkili şekilde soruşturulması, avukatın korunması büyük önem arz etmektedir. Avukatlara yönelik saldırılarda etkin soruşturma yapılmamakta; bu nedenle failler ya cezasız kalmakta ya da adil olmayan kararlarla adeta cesaretlendirilmektedir. Diyarbakır Barosu olarak meslektaşımıza ve savunma mesleğine yönelen bu menfur saldırıyı kınıyor, meslektaşımızla dayanışma içinde olacağımızı, süreci takip edeceğimizi ve mesleğimize yönelen her saldırıda meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

(AB)