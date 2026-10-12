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YT: Yayın Tarihi: 12.10.2026 09:48 12 Ekim 2026 09:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.10.2026 14:15 12 Ekim 2026 14:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır Barosu'nda yeni dönem

Avukat Sertaç Buluttekin Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı olarak seçildi. Mevcut başkan Abdulkadir Güleç, seçimi 19 oyla kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu'nda yeni dönem
Fotoğraf: Ajansa Welat
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Diyarbakır Barosu 50’nci Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, 11 Ekim'de başkan seçimi yapıldı. Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’da sona erdi. Oyların sayıldığı seçimde, Sertaç Buluttekin yeni başkan seçildi.

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29 Ekim 2025

Güleç 19 oyla seçimi kaybetti

Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Diyarbakır Barosu’nun 50. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Abdülkadir Güleç ve Sertaç Buluttekin yarıştı.

Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Oy sayma işlemlerinin ardından, seçimlerde Sertaç Buluttekin 839 oy alırken, Abdulkadir Güleç ise 821 oy aldı. Bu sonuçla Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı Sertaç Buluttekin seçildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır Barosu seçim başkan
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