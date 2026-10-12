Diyarbakır Barosu'nda yeni dönem

Diyarbakır Barosu 50’nci Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, 11 Ekim'de başkan seçimi yapıldı. Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’da sona erdi. Oyların sayıldığı seçimde, Sertaç Buluttekin yeni başkan seçildi.
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29 Ekim 2025
Güleç 19 oyla seçimi kaybetti
Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Diyarbakır Barosu’nun 50. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Abdülkadir Güleç ve Sertaç Buluttekin yarıştı.
Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.
Oy sayma işlemlerinin ardından, seçimlerde Sertaç Buluttekin 839 oy alırken, Abdulkadir Güleç ise 821 oy aldı. Bu sonuçla Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı Sertaç Buluttekin seçildi.
(FY)