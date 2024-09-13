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Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 14:22
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 14:38
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Diyarbakır Barosu Narin için müşteki sıfatıyla başvurdu

Amca (muhtar) Salim Güran'ın en kısa sürede yeniden ifade için savcılığa getirilmesi gerektiğini belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, bu yöndeki taleplerini ilettiklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Diyarbakır Barosu'nda gerçekleştirilen bir basın toplantısı yer alıyor. Masada oturan altı kişi dikkat çekiyor; merkezde takım elbiseli bir adam ve etrafında sivil kıyafetli kişiler bulunuyor. Masanın üzerinde çeşitli medya kuruluşlarına ait mikrofonlar yerleştirilmiş. Toplantıyı izleyen kişiler, ellerindeki telefonlarla görüntü alıyor.
Fotoğraf: Gazeteci Hatice Kamer.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yaşanan bilgi kirliliğini gidermek yaşanan ihmaller ve eksikliklere yönelik Diyarbakır Barosu Adli Yardım Binasında basın toplantısı düzenlendi.

Eren, Narin Güran soruşturmasına müşteki sıfatıyla başvurduklarını açıkladı.

Eren, "Bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumunda ve tutuklu oldukları için, müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, dosyaya resmi anlamda müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk" dedi.

İlk ifadenin Narin'in kaybolduğu günden sekiz gün sonra alındığını belirten Eren, Narin'in ailesinin yakınlarının fail olabileceğini belirtmelerine rağmen ilgili birimlerin kendilerini dikkate almadığını söyledi.

“Narin için adalet diyorsak ifade tutanaklarını paylaşmayın”

Evrensel ’in haberine göre, Dosyada gizlilik ve yayın yasağı olduğu sürece dair konuşan Eren, şunları söyledi:

"Yayın yasağının kalkmasına biz de taraftardık. Ama ısrarlı şekilde belirli medya organları tarafından almış oldukları dosya gizliliği ihlal eder şekilde ifade tutanakları, meslektaşlarımızın kimlik numaraları ile birlikte paylaştılar. Eğer Narin için adalet diyorsak bu ifade tutanaklarının paylaşılması bizi ailelerden uzaklaştıracak, faillerin hazırlıklı bir şekilde ilgili kolluk ve soruşturma makamı önüne geleceğini söyledik.”

“Çocuğun ifadesi usulüne uygun alınmadı”

Tutuklamalara dair bilgi veren Eren, "22 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 kişi tutuklamaya sevk edildi. 3 kişi adli kontrolle 10 kişi serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle dosyada bulunan bir suça sürüklenen çocuk tutuklamaya sevk edildi. Bütün avukat arkadaşlarımızın kolluğa uyarısına rağmen, -çocuk olması nedeniyle farklı bir soruşturma ve yargılama usulüne tabi çocuklar- maalesef avukatımızın talebi kolluk tarafından dikkate alınmadı. Çocuk şube tarafından işlemleri yürütülmeliydi. Dün itibariyle söz konusu çocuk sadece suç işleyenleri kayırmak ve suç delillerini yok etmek, suç delillerini gizlemek isnadıyla sevk edilmişti. Oysa sorgu tutanağında aynı suça sürüklenen çocuk öldürmeye iştirakten de sevk edilmiş. Ama sorgu tutanağında soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediği iddiasıyla ve 15 yaşından küçük olduğu için tutuklama tedbirinin infazda sorun yaratacağı belirtilerek suça sürüklenen çocuğun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Teknik bir konu ama yine bir ihmal."

“O rapor ön otopsi raporu değildi”

Şüphelilerden alınan ifadelerden sonra tutuklu bulunan amca (muhtar) Salim Güran'ın en kısa sürede yeniden ifade için savcılığa getirilmesi gerektiğini belirten Eren, bu yöndeki taleplerini ilettiklerini söyledi.

Tanık beyanlarıyla 'Narin kaçırıldı' algısı oluşturulduğunu ifade eden Eren, "Tutuklanmayanların ağız birliği ifadelere yansıyor" dedi.

Eren, "Narin'in ön otopsi raporu çıktı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "O rapor, ön otopsi raporu değildi, o bir tutanaktı. 3 savcının duruma dair bir tespit raporuydu" dedi.

Eren, Narin'in ölüm sebebine ilişkin gelen bir rapor olmadığını vurguladı. Narin'in bedeni üzerinde başkasının DNA'sı bulunamadığını ifade eden Eren, hala beklenen raporların olduğunu da ifade etti.

Eren, Narin Güran'ın kopan bacağı hakkında ise "Narin'in bacağı dışarıdan bir canlının müdahalesiyle kopmuş görünüyor" yorumunu yaptı.

Evrensel'in aktarımına göre, Salim Güran'la Ramazan Atasoy arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı ile ilgili konuşan Eren, "Delil mi önemli mi? Bana göre çok önemli" dedi. Soru işaretlerini gidermek adına biraz daha zamana ihtiyacımız var" diye belirtti.

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(EMK)

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