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Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 10:38
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 10:58
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Diyarbakır Barosu: Çocuklar Newroz'da keyfi olarak gözaltına alındı

Baronun Çocuk Hakları Merkezi, Newroz kutlamalarına katılım nedeniyle çocuklar hakkında yapılan gözaltı ve diğer işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını aktardı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu: Çocuklar Newroz'da keyfi olarak gözaltına alındı
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 21 Mart'ta kutlanan Newroz'da çocukların maruz bırakıldığı keyfi uygulamalarla ilgili açıklama yaptı.

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Baro, çocukların gözaltına alınmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:   

"Diyarbakır ilinde, 21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Newroz kutlamaları için barışçıl toplanma ve gösteri hakkı kapsamında alana gelen çocukların maruz bırakıldığı keyfi ve hukuk dışı uygulamaları kabul etmiyoruz.

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel kıyafet ve motiflerle Newroz kutlamalarına katılan çocuklar bu kıyafet ve semboller gerekçe gösterilerek keyfi olarak gözaltına alınmıştır.

"Alanda bulunan çocuklardan 38’i terör örgütü propagandası suçundan adli işlem başlatılması şeklindeki talimat ile gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştür. İlgili işlemler tarafımızca takip edilmiştir.

"Gözaltına alınan çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan kimlik tespiti işlemlerinden sonra mesai saatlerinde Çocuk Savcılığına sevki sağlanmak üzere ailelerine teslim edilmiştir. (Çocukların ifade işlemleri sonraki günlerde yapılacaktır.)

"Newroz kutlamalarına katılım nedeniyle çocuklar hakkında yapılan gözaltı ve diğer işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtir ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."(AÖ)

çocuk hakları Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
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