Diyarbakır Barosu: Cezaevindeki kız çocuklarına çıplak arama yapılıyor

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde “kız çocuklarına yönelik hak ihlalleri” iddialarını araştırmak için yaptığı incelemenin ardından hazırladığı raporu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Diyarbakır Barosu’nda düzenlenen toplantıda raporu açıklayan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sekreteri Büşra Güger, Eylül 2023 Eylül ve Ocak 2024 Ocak tarihlerinde 9 kız çocuğuyla 15 görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

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"Kız çocukları çıplak aramaya maruz bırakılıyor"

MA’nın çocukların aktarımlarında tutarlı olduklarını gözlemlediklerini söyleyen Güger, “Görüşmelerde; çocukların işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları, mahremiyet, beslenme, haberleşme, iletişim, kurum içi faaliyetlere katılım, sağlık hizmetine ve tedaviye erişim, dilekçe, bilgi edinme haklarının ihlal edildiği ve tutulma koşullarının mevzuata ve insan onuruna aykırı olduğu kanaatine varılmıştır” dedi.

Kız çocuklarının çıplak aramaya maruz bırakıldığını aktardıklarını, çocukların aktarımlarının birbirini doğruladığını ve tutarlı olduğunu ifade eden Güger, başta mahremiyet olmak üzere çocukların birçok hakkının ihlal edildiğini, personelin hak ihlallerine karşı mevzuata uygun hareket etmediğini belirtti.

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"Hastaneye sevk sırasında kelepçe takılıyor"

Çocuklara hastanelere sevk sırasında kelepçe takıldığına dikkati çeken Güger, “Özellikle hastaneye sevk esnasında kelepçe takıldığına ilişkin aktarımları, bu durumun sistematikleştiğini, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun davranılmadığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Çocukların kadınlara özgü bir cezaevinde tutulmalarının hak ihlallerine sebep olduğunu, çocukların 11 kişilik koğuşlarda kaldığını dile getiren Güger, koğuşların ısıtılmasının yetersiz kaldığı, koğuş temizliği ve kişisel hijyen için yeterli miktarda ve yeterli sıklıkta hijyen ürününün sağlamadığını anlattı.

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"Çocukların ruhsa gelişimleri olumsuz etkileniyor"

Güger, kişisel temizlik ve hijyen için yeterli ürün sağlanmaması ve kantin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle çocukların cezaevinde derin yoksulluk etkilerini ve regl yoksulluğu yaşadığını belirtti.

Cezaevinde beslenme sorunun da yaşandığını vurgulayan Güger, şöyle devam etti: “Çocuk hakları alanındaki birçok çalışmadan edindiğimiz tecrübelere göre özgürlüğünden mahrum bırakılma; çocukların ruhsal, fiziksel ve sosyal gelişimleri açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yetersiz oyun, kütüphane ve ders çalışma alanları, kendi yaş grubunda olmayan ve çeşitli suçları işledikleri iddiası bulunan tutuklu veya hükümlü ile çok fazla temas halinde olmaları ve yine aile ve sosyal ortamından yoksun kalma gibi nedenlerle özgürlüğünden yoksun bırakılarak cezaevine gönderilen çocuklar sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayamıyorlar.”

Güger, çıplak arama ve diğer muameleme hususlarına ilişkin hukuki süreç başlattıklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

(RT)