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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 14:39
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 15:17
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Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den ATK raporuna ilişkin açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili ATK raporunu değerlendirdi: "Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar bu raporlarda doğrulanmıştır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den ATK raporuna ilişkin açıklama
*Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu/bianet

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümünün gerçekleşme şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının hazırladığı rapora ilişkin açıklama yaptı.

Eren, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içerisinde bulunduğu, mevcut dişlerinde yerlerinde kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

5- Ölüm sebebi 'ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği' belirtilmiştir. Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar bu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

Narin'in ölümüne ilişkin ATK raporu savcılığa gönderildi: Boğularak öldürüldü
Narin'in ölümüne ilişkin ATK raporu savcılığa gönderildi: Boğularak öldürüldü
20 Eylül 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran Nahir Eren atk ATK raporu
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