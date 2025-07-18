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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 10:03
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 11:54
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Diyarbakır Anneleri: Barışa inancımız tam, her türlü göreve hazırız

Barış sürecinde atılan tüm adımları desteklediğini belirten Ayşegül Biçer, sürecin karşısındaki siyasetçilere seslenerek "Savaşın mı, yoksa barışın mı yanında yer alacaksınız" diye sordu.

Ayşegül Başar

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Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

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Görseli Büyüt
Diyarbakır Anneleri: Barışa inancımız tam, her türlü göreve hazırız
Fotoğraf: AA

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM Partili milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni çözüm süreci, PKK üyelerinin bir kısmının silah bırakmasına kadar evrildi. Kürt sorunun demokratik zeminde çözümü için Meclis'te bir komisyon kurulması ise an meselesi.

Atılan adımları değerlendiren Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer, "Hepimiz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu barış sürecinde atılan tüm adımları desteklediğimizi Diyarbakır Anneleri olarak gerekirse canımızla, gerekirse de malımızla sürecin yanında olduğumuzu söylemek isteriz" dedi.

*Ayşegül Biçer (Fotoğraf: AA)

"Çocuklarımız silah yerine kalem tutsun"

Önceki seçimlerde AKP'den aday adayı da olan Ayşegül Biçer, Süleymaniye'deki silah yakma töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı açıklamayla sürece açık destek vermesinin önemli olduğunu vurgulayarak "Biz Diyarbakır Anneleri olarak bu süreci sonuna kadar desteklediğimizi, atılan adımdan memnuniyet duyduğumuzu söylüyoruz. Şu anda, devletimizin attığı her adımın çok olumlu olduğunu görüyoruz. Yedi yıldır coğrafyamızın kaderi artık terör olmamalı dedik. Benim çocuğum hakim olsun, savcı olsun, avukat olsun... Çocuklarımız silah yerine kalem tutsun istiyoruz, hayallerini gerçekleştirebilsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Barış içinde yaşamak istiyoruz"

Diyarbakır Anneleri'nin Süleymaniye'deki törende kendi çocuklarını da silah yakarken görmeyi dilediklerini belirten Biçer, "Bir an önce çocuklarımıza da kavuşmayı diliyoruz. Ben çocuğuma kavuştum ama diğer annelerin çocukları şu anda dağda ve ölü mü, sağ mı hiçbir bilgi alamıyoruz. 384 ailenin de çocuklarına kavuşması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu barışı destekliyoruz. Türkiye'de hepimiz huzur, kardeşlik, barış içinde yaşamak istiyoruz" talebinde bulundu.

"Komisyona katkı sunmak isteriz"

Barış ve demokratikleşmenin sağlanması adına Meclis'te kurulması beklenen komisyonun bir parçası olmayı istediklerini söyleyen Ayşegül Biçer, şöyle konuştu:

"Komisyon önemlidir ancak burada şehit ve gazi ailelerimizin hassasiyetleri de gözardı edilmemeli. Bize yedi yıldır en büyük desteği onlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle de kimse bizim şehitlerimizin ve şehit ailelerimize dil uzatamaz, herhangi bir söylemde bulunamaz. O yüzden ben de konuşurken onları incitmemeye gayret ediyorum. Tabii ki mecliste kurulan komisyonda, Diyarbakır annelerinden de bir fikir alınmasını isterdik. O süreçte bizlerin de olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Her şeyi biz de izlemek ve katkı sunmak istiyoruz."

"Savaşın mı, barışın mı tarafındasınız?"

Ayşegül Biçer, son olarak sürecin karşısında olan siyasetçilere seslenerek, "Kim ki Türkiye'nin huzuru, barışı ve bekası karşısında atılan bu büyük adıma destek vermiyorsa bunlar Türkiye'nin huzura ermesini istemiyor demektir. 47 yıllık savaşın durması, artık anaların ağlamaması, barış ve kardeşlik olması için biz kararlıyız sizin burada tarafınız ne olacak?, 'sizler kimin tarafındasınız savaşın mı, barışın mı?'" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır Anneleri Ayşegül Biçer PKK silah bırakma barış ve demokratik toplum süreci
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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