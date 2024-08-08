Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi’nde bilinmeyen bir nedenle bu sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 araç ve 45 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait su tankerleri de destek verdi.

İtfaiyeciler yangından etkilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aktardığına göre, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen dört itfaiyeciye, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın söndürme esnasında yaşanan patlamada yaralanan iki itfaiyeci de hastaneye sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için de çalışma başlattı.

Amed 3’üncü Sanayi Sitesi’nde yangın



Amed’de bulunan 3’üncü Sanayi Sitesi’nde yangın çıktıhttps://t.co/rqLVBHCoM6 pic.twitter.com/zqYS0SZIFS — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) August 8, 2024

Öte yandan, bir hafta önce de (1 Ağustos) Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi’nde yangın çıkmış ve yangından dört işyeri etkilenmişti. (TY)