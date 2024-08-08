ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 09:35
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 13:08
1 dk Okuma

Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın söndürüldü

Yangın söndürme esnasında yaşanan patlamada yaralanan iki itfaiyeci hastaneye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi’nde bilinmeyen bir nedenle bu sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 araç ve 45 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait su tankerleri de destek verdi.

İtfaiyeciler yangından etkilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aktardığına göre, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen dört itfaiyeciye, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın söndürme esnasında yaşanan patlamada yaralanan iki itfaiyeci de hastaneye sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için de çalışma başlattı.

Öte yandan, bir hafta önce de (1 Ağustos) Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi’nde yangın çıkmış ve yangından dört işyeri etkilenmişti. (TY)

Diyarbakır yangın sanayi sitesi
Sayfa Başına Git