Diyarbakır 10. Kitap Fuarı bugün başlıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Eylül Fuarcılık'ın ortak düzenlediği, Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün başlayacak ve 9 gün sürecek Diyarbakır Kitap Fuarı 4 yıllık aradan sonra yarın kapılarını açıyor.

Fuara 200 civarında yayınevi ile 300’e yakın yazar katılacak. Fuarda yaklaşık 100 söyleşi, panel ve imza günü etkinliği düzenlenecek. Fuar bugün saat 14.00’da Murathan Mungan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

‘Çok dilli geleneği sürdürdük’

Fuarın yürütme kurulundan yazar Şehmus Diken, hazırlık sürecine ilişkin bianet’e bilgi verdi. Tüm etkinliklerinin Diyarbakır’ın kitap fuarı geleneğine uygun olarak çok dilli olacağını söyledi. Diken, geçmişte de Diyarbakır’da kültür sanat festivallerinin çok dilli yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Diyarbakır'daki kültür sanat festivallerinde çok dilli bir program uygulanıyordu. Sadece Kürtçe değildi, yani Türkçe de vardı, yerine göre Ermenice, Süryanince, Arapça dillerinde de insanlar gelip şarkılarını söylüyordu, konuşmalarını yapıyordu. Bu Diyarbakır fuarında da olması gereken bir şey bir de zaten."

‘Öğrencilere kitap için bütçe ayrılabilir’

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki bilbordaların kullanılması ve çevre temizliği desteği vereceği öğrenilirken, Alo 153 üzerinden aldığımız bilgiye göre belediye otobüsleriyle ring hizmeti verilmeyecek.

Diken, öğrencilerin kitap alabilmeleri için bir takım kurumların bütçe ayırabileceği bilgisini verdi. "Bu kurumların isimlerini şu an veremeyeceğim ama bazı kurumlar öğrenciler için bütçe ayırmaya sıcak baktılar, olabileceğini telaffuz ettiler. Bunu yarın fuar açıldıktan sonra, özellikle hafta içerisinde öğrencilerin Milli Eğitim ve okullar üzerinden öğretmenleriyle fuar alanına ziyaret yaptıklarında görebileceğiz" dedi.

"Midelerin bayram etmesi yetmez"

Diken; kitap maliyetlerinin arttığını, buna karşın insanların alım gücününün düştüğünü, bu yüzden yayınevlerinden mümkün olduğunca indirim yapmalarını rica ettiklerini belirterek iş insanlarına da askıda kitap uygulaması gibi öğrencilere kitap bursu sağlamaları için çağrıda bulundu. Diken "Sadece insanlara gıda paketlerini, Ramazan aylarında, şehirlerde böyle bir ulufe gibi vermek meseleyi çözmüyor. Sadece midenin bayram etmesi yetmiyor amiyane tabirle. Aynı zamanda beyinlere de yatırım yapmak gerekiyor" diye konuştu.

Onur konuğu Murathan Mungan

Fuarın onur konuğu; kısa süre önce "995 km" isimli romanı çıkan ve ilk imza gününü de Diyarbakır’da gerçekleştiren Murathan Mungan. Diken, Murathan Mungan’ın onur konuğu olarak seçilmesi kararının neredeyse oy birliği ile alındığını söyleyerek şunları aktardı:

"Murathan Mungan güçlü bir edebiyatçı ve hemen hemen edebiyatın her alanında yani tiyatro, oyun, sinema senaryosu, şiir, roman, öyküye kadar, denemeye varıncaya kadar üretken bir yazar. 90 civarında eseri var. Bir de Murathan da bölge çıkışlı, Mardinli."

Fuar bugün 14.00’da Murathan Mungan’ın konuşmasıyla başlayacak. 15.30’da ise Mungan Metis Kitap standında okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak. (BA)