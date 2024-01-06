Diyanet, Volkan Konak'ın cezalandırılmasını istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılbaşı fetvasına tepki gösteren sanatçı Volkan Konak hakkında suç duyurusu yapıldı. Diyanet, Konak'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini" öne sürdü.

2023 yılının son cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. DİB, yılbaşı eğlencelerinden uzak durulmasını istedi.

Yılbaşı kutlaması için KKTC'de bir programa katılan sanatçı Volkan Konak yaptığı sosyal medya paylaşımında "Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sökterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadehte sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" dedi.

Konak daha sonra gelen tepkiler karşısında ise "Sevgili dostlar; okuduğunu anlamayanlarla muhattap olmayın. Kutsal değerler ücretsiz icra edilir. Sanat ve müzik ise telifleri olan işlerdir.

Ayrıca eğlence ve turizm sektöründeki emekçilerin, ekmeğinin üzerine basılmasına izin vermem.

Sevgi ve ışıkla kalın asil insanlar" paylaşımı yaptı.

Diyanet'ten suç duyurusu

AA'nın haberine göre DİB, Volkan Konak'ın paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz" görüşü savunuldu. Konak'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Cuma hutbesinde ne denilmişti?

Konak'ın tepki gösterdiği 2023'ün son cuma hutbesinde "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" başlıklı Cuma hutbesinde "Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize soralım: Her şeyin karşılığının tastamam verileceği hesap gününe hazır mıyız?" denildi. Hutbede yılbaşı eğlenceleri ile ilgili olarak ise "Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim." çağrısı yapıldı.

(Mİ)