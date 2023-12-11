Diyanet-Sen: Hutbeler bölge illerinde Kürtçe okutulmalı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Diyanet işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma ve Bayram hutbeleri 8 farklı dil seçeneği ile e-Devlet Kapısı’nda yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıkladığı dil seçenekleri arasında Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça yer aldı.

Ancak söz konusu 8 dilin içerisinde milyonlarca kişinin konuştuğu Kürtçenin yer almaması tepki çekti.

Duvar'ın Rudaw'a dayandırdığı habere göre, Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yılmaz, Kürt kentlerinde hutbelerin Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde okutulmasını istedi.

Yılmaz, “Bölgemizde bir çok yerde Türkçe bilmeyen çok sayıda Kurmanc ve Zaza var. O zaman bu bölgelerde Kurmanci ve Zazaki hutbe okutulması çok daha uygundur. Çünkü Türkçe bilmeyen çok sayıda insan var" dedi.

HEDEP: Diyanet Kürtçeyi bir kez daha yok saydı

(EMK)