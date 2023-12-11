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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 23:15
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 23:19
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Diyanet-Sen: Hutbeler bölge illerinde Kürtçe okutulmalı

Yılmaz, “Bölgemizde bir çok yerde Türkçe bilmeyen çok sayıda Kurmanc ve Zaza var. O zaman bu bölgelerde Kurmanci ve Zazaki hutbe okutulması çok daha uygundur. Çünkü Türkçe bilmeyen çok sayıda insan var" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/diyanet-sen-hutbeler-bolge-illerinde-kurtce-okutulmali.jpg

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Diyanet işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma ve Bayram hutbeleri 8 farklı dil seçeneği ile e-Devlet Kapısı’nda yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıkladığı dil seçenekleri arasında Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça yer aldı.

Ancak söz konusu 8 dilin içerisinde milyonlarca kişinin konuştuğu Kürtçenin yer almaması tepki çekti.

Duvar'ın Rudaw'a dayandırdığı habere göre, Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yılmaz, Kürt kentlerinde hutbelerin Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde okutulmasını istedi.

Yılmaz, “Bölgemizde bir çok yerde Türkçe bilmeyen çok sayıda Kurmanc ve Zaza var. O zaman bu bölgelerde Kurmanci ve Zazaki hutbe okutulması çok daha uygundur. Çünkü Türkçe bilmeyen çok sayıda insan var" dedi. 

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(EMK)

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