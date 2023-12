Diyanet-Sen: Divê li bajarên herêmê xutbe bi kurdî bê xwendin

Yilmaz got, “Li herêma me li gelek deverên kurmanc û zaza yên ku bi tirkî nizanin, gelek in. Wê demê, li van herêman xwendina xutbeyên bi kurmancî û zazakî gelek guncawtir e. “Ji ber ku gelek kesên bi tirkî nizanin hene.