ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 11:47
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 13:07
1 dk Okuma

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi bitti

2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş’ın sekiz yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi bitti
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

Safi Arpaguş kimdir?
Safi Arpaguş kimdir?
18 Eylül 2025

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine atama yapıldı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atananan Erbaş, 6 yıl bu görevi yürütmesinin ardından 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştı. Erbaş'ın görevi, ilgili düzenlemelere göre dün sona ermişti.

Özgül Saki'den Ali Erbaş’a: “Lüks makam araçları kul hakkı değil mi?”
Özgül Saki'den Ali Erbaş’a: “Lüks makam araçları kul hakkı değil mi?”
15 Ağustos 2025

Erbaş'ın görev süresinden geriye akıllarda lüks araba tartışmaları, beş yıldızlı otel toplantıları, VIP umre ziyaretleri ve fahiş harcamalar kaldı.

Arpaguş’un, Erbaş gibi siyasi söylemlerle öne çıkmamış bir isim olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanması da dikkat çekti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Diyanet İşleri Bakanlığı Ali Erbaş resmi gazete safi arpaguş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git