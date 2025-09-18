Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi bitti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine atama yapıldı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atananan Erbaş, 6 yıl bu görevi yürütmesinin ardından 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştı. Erbaş'ın görevi, ilgili düzenlemelere göre dün sona ermişti.

Erbaş'ın görev süresinden geriye akıllarda lüks araba tartışmaları, beş yıldızlı otel toplantıları, VIP umre ziyaretleri ve fahiş harcamalar kaldı.

Arpaguş’un, Erbaş gibi siyasi söylemlerle öne çıkmamış bir isim olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanması da dikkat çekti.

