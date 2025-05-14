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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 09:41
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 09:59
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Diyanet'in yetkileri genişliyor: 'Manevi danışmanlık' hizmetinin önü açıldı

Diyanet’in okullarda ve hastanelerde dini hizmet sunması ile engellilere manevi danışmanlık vermesinin önü açıldı. Diyanet ayrıca ihtiyaç duyduğu yerlerde 'gençlik merkezi' açabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ali Erbaş'ın kılıçlı fotoğrafı
Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Diyanet İşleri Başkanlığı’na Erdoğan tarafındna verilen yetkilerini iptal etmesi üzerine AKP’nin Meclis’e taşıdığı yeni düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınları inceleme, mealleri denetleme ve dini günleri tespit etme görevleri yeniden düzenlendi.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan, 'Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Muhalefetin tüm itirazlarına karşın yasa maddeleri, komisyonun AKP ve MHP’li üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

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“Bu para nereye akıyor?”

Teklifin görüşüldüğü komisyon toplantısı tartışmalı geçti. CHP Milletvekili Cevdet Akay, başkanlığın bütçesinin 2024’e göre 2025 yılında yüzde 41 arttığının altını çizdi. “Bu para nereye akıyor?” diye soran Akay, Diyanet’in yaptığı harcamaların detaylı incelenmesini talep etti.

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CHP Milletvekili Veli Ağbaba ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kurumla ilgili yasa görüşülürken TBMM’ye gelmemesini eleştirdi. Erbaş’ın lüks araç filosunun da komisyonda gündeme getiren Ağbaba AKP’lilere yönelik, “Hani muhafazakâr partisiniz ya, ülke tarihinde sizin döneminizdeki kadar insanların dine inancına zarar veren bir dönem olmamıştır” ifadesini kullandı.

'Manevi danışmanlık' yapabilecek

Kabul edilen teklifle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik de manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek.

'Gençlik Merkezi' açabilme yetkisi

Genel Müdürlük tarafından ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açılacak ve bunlarla ilgili işler yürütülecek.

İnternette erişimi engellenecek

İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı bulduğu meallerin basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verebilecek. Yine yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı mercii bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını verebilecek.

Kurban kesimini denetleyecek

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyecek.

Açıktan personel atayabilecek

Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü ve Başkanlık vaizi ünvanındaki personel, başkanın uygun göreceği kadrolara atanabilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir ünvan için boş kadro sayısının 3 katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
AYM AKP diyanet veli ağbaba Ali Erbaş
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