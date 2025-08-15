Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde “kul hakkı” kavramı işlendi. Hutbede, yaşam hakkından başlayarak aile içi miras paylaşımına kadar çeşitli konulara değinildi.

Diyanet, miras konusunda “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” dedi.

İslam hukukuna göre, vefat eden kişinin kızı tek çocuk ise mirasın yarısını alıyor; erkek kardeşi varsa kardeşin aldığı payın yarısını alıyor. Birden fazla kız çocuğu olup erkek kardeş bulunmadığında ise mirasın üçte ikisi aralarında paylaşılıyor.

Hutbede ayrıca, Gazze’de yaşanan olaylar, mülkiyet hakkı ihlalleri, işçi-işveren ilişkilerinde adalet, inşaat güvenliği ve ticarette dürüstlük gibi başlıklar da “kul hakkı” kapsamında ele alındı.

“Medeni Yasa’yı delmeye çalışıyorlar”

EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu), Diyanet’in kadınların eşit miras hakkına karşı tutumuna tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

“Siyasi iktidar arabuluculuk sisteminde yapılan hileli, sinsi genişletmelerle tapu işlemlerinde arabuluculuk getirerek kadınların tapulu mallarda eşit miras hakkını yok etmeye çalışırken; Diyanet bunu tüm mirasa yaymak ve kadınların miras hakkını tamamen yarıya indirmek istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı anayasal bir kurumdur. Yürürlükteki Anayasaya, yürürlükteki Medeni Yasaya uymak zorundadır. Yayınladığı hutbelerle, fetvalarla kendi kendine Anayasayı, Medeni Yasayı ortadan kaldırmaya, delmeye, değiştirmeye, kadınların eşitlik ve eşit miras hakkını yok etmeye kalkışamaz. Derhal, Anayasa ve yasalara aykırı açıklamalarına bir son vermeli; anayasal ve yasal sınırlarına çekilmelidir.

Diyanet’in kadınların ve kız çocuklarının en temel haklarını ortadan kaldırmaya çalışan; bu haklarını kullanmak istedikleri taktirde yaşam haklarının ellerinden alınması dahil her türlü şiddete maruz kalmalarına neden olacak bu kışkırtıcı tutumundan vazgeçmesini sağlamak için sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Miras dahil, hiçbir anayasal ve yasal hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

(EMK)