ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 13:06
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 15:16
2 dk Okuma

Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz

EŞİK, " Derhal, Anayasa ve yasalara aykırı açıklamalarına bir son vermeli; anayasal ve yasal sınırlarına çekilmelidir" açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde “kul hakkı” kavramı işlendi. Hutbede, yaşam hakkından başlayarak aile içi miras paylaşımına kadar çeşitli konulara değinildi.

Diyanet, miras konusunda “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” dedi.

İslam hukukuna göre, vefat eden kişinin kızı tek çocuk ise mirasın yarısını alıyor; erkek kardeşi varsa kardeşin aldığı payın yarısını alıyor. Birden fazla kız çocuğu olup erkek kardeş bulunmadığında ise mirasın üçte ikisi aralarında paylaşılıyor.

Hutbede ayrıca, Gazze’de yaşanan olaylar, mülkiyet hakkı ihlalleri, işçi-işveren ilişkilerinde adalet, inşaat güvenliği ve ticarette dürüstlük gibi başlıklar da “kul hakkı” kapsamında ele alındı.

“Medeni Yasa’yı delmeye çalışıyorlar”

EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu), Diyanet’in kadınların eşit miras hakkına karşı tutumuna tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

“Siyasi iktidar arabuluculuk sisteminde yapılan hileli, sinsi genişletmelerle tapu işlemlerinde arabuluculuk getirerek kadınların tapulu mallarda eşit miras hakkını yok etmeye çalışırken; Diyanet bunu tüm mirasa yaymak ve kadınların miras hakkını tamamen yarıya indirmek istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı anayasal bir kurumdur. Yürürlükteki Anayasaya, yürürlükteki Medeni Yasaya uymak zorundadır. Yayınladığı hutbelerle, fetvalarla kendi kendine Anayasayı, Medeni Yasayı ortadan kaldırmaya, delmeye, değiştirmeye, kadınların eşitlik ve eşit miras hakkını yok etmeye kalkışamaz. Derhal, Anayasa ve yasalara aykırı açıklamalarına bir son vermeli; anayasal ve yasal sınırlarına çekilmelidir.

Diyanet’in kadınların ve kız çocuklarının en temel haklarını ortadan kaldırmaya çalışan; bu haklarını kullanmak istedikleri taktirde yaşam haklarının ellerinden alınması dahil her türlü şiddete maruz kalmalarına neden olacak bu kışkırtıcı tutumundan vazgeçmesini sağlamak için sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Miras dahil, hiçbir anayasal ve yasal hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
eşik EŞİK'ten kadınlar Miras paylaşımı Miras paylaşımında değişiklik Diyanet İşleri Bakanlığı
ilgili haberler
CHP’li Kaya’dan Diyanet’e: Kadınların haklarına el uzatmaktan vazgeçin
Bugün 17:05
/haber/chpli-kayadan-diyanete-kadinlarin-haklarina-el-uzatmaktan-vazgecin-310480
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
Bugün 15:21
/haber/diyanetin-miras-hutbesine-tepki-artiyor-kadinlarin-esitlik-hakkina-acik-saldiri-310470
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
EŞİK: Eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz
20 Haziran 2025
/haber/esik-esit-miras-hakki-pazarlik-konusu-yapilamaz-308618
Miras paylaşımında değişikliğe kadınlardan tepki: Adalet değil, zorbalık
19 Haziran 2025
/haber/miras-paylasiminda-degisiklige-kadinlardan-tepki-adalet-degil-zorbalik-308595
Bir albümde iki miras: Tehlike altındaki kuşlar ve unutulmuş çalgılar
26 Mayıs 2025
/haber/bir-albumde-iki-miras-tehlike-altindaki-kuslar-ve-unutulmus-calgilar-307769
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Kaya’dan Diyanet’e: Kadınların haklarına el uzatmaktan vazgeçin
Bugün 17:05
/haber/chpli-kayadan-diyanete-kadinlarin-haklarina-el-uzatmaktan-vazgecin-310480
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
Bugün 15:21
/haber/diyanetin-miras-hutbesine-tepki-artiyor-kadinlarin-esitlik-hakkina-acik-saldiri-310470
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
EŞİK: Eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz
20 Haziran 2025
/haber/esik-esit-miras-hakki-pazarlik-konusu-yapilamaz-308618
Miras paylaşımında değişikliğe kadınlardan tepki: Adalet değil, zorbalık
19 Haziran 2025
/haber/miras-paylasiminda-degisiklige-kadinlardan-tepki-adalet-degil-zorbalik-308595
Bir albümde iki miras: Tehlike altındaki kuşlar ve unutulmuş çalgılar
26 Mayıs 2025
/haber/bir-albumde-iki-miras-tehlike-altindaki-kuslar-ve-unutulmus-calgilar-307769
Sayfa Başına Git