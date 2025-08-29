Diyanet hakkında suç duyurusu: “Eşit miras hakkımız tartışılamaz”

Kadın örgütleri ve Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, 15 Ağustos’ta 90 bin camide okutulan Cuma hutbesinde kadınların kazanılmış haklarına açıkça saldırıldığını söyledi.

Suç duyurusunda adı geçenler

Suç duyurusunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, 1 ve 15 Ağustos 2025 tarihli hutbeleri hazırlayan ve yayınlayan tüm kamu görevlileri ile bu hutbeleri okuyan imamlar şüpheli olarak gösterildi. Ayrıca soruşturma kapsamında belirlenecek diğer sorumluların da davaya dahil edilmesi talep edildi.

Kadınlar, hutbelerle ilgili olarak şu suçların işlendiğini belirtti:

· Suç işlemeye tahrik (TCK 214)

· Suçu ve suçluyu övme (TCK 215)

· Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)

· Kanunlara uymamaya tahrik (TCK 217)

· Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)

“Kadının miras hakkı yok sayılıyor”

Kadınlar, hutbede kız çocuklarının mirastan pay talep etmesinin “erkeklerin hakkına göz dikmek” gibi sunulduğunu hatırlatarak, bunun Anayasa’nın 10. ve 41. maddeleriyle Medeni Kanun’un eşit paylaşım hükümlerine aykırı olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ne emeğimizin ne de eşit miras hakkımızın gaspına izin veririz. Eşit miras hakkımız tartışılamaz. Diyanet’in kadın düşmanlığını camilerde perçinlemesine karşı sessiz kalmayacağız.”

“Hutbeler nefret söylemini besliyor”

Kadınlar ayrıca Diyanet’in hutbeler aracılığıyla yalnızca miras hakkını değil, kadınların kıyafetlerini ve LGBTİ+’ları da hedef aldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir gün kıyafetimizi tartışıyor, bir gün ‘eşcinsellik sapkınlıktır’ diyerek nefret körüklüyor. Laik hukuk ilkelerine aykırı bu hutbeler iktidarın propaganda aracına dönüşmüş durumda.”

“İktidarın aile politikalarının parçası”

Kadınlar, söz konusu hutbenin tesadüf olmadığını, iktidarın “aile yılı” politikaları çerçevesinde kadın haklarına yönelik saldırıların bir parçası olduğunu söyledi.

“On yıllar süren mücadelemizle elde ettiğimiz anayasal ve yasal haklarımızdan, eşit, özgür ve şiddetten uzak yaşama ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan, Mersin’den, Diyarbakır’dan hep birlikte sesleniyoruz: Kazanımlarımızdan geri adım atmayacağız.”

Bugün yalnızca İstanbul’da değil, Ankara’da da kadınlar aynı içerikte suç duyurularında bulunarak “Eşit miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

