HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 12:31
2 dk Okuma

Diyanet: Gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunuluyor

Cuma namazında okutulacak hutbede "Bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Tüm camilerde cuma namazında okunacak hutbe yayımlandı. "Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet" konulu hutbede kullanılan ifadeler dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda geçen ay başkan değişikliği yaşanmış. Ali Erbaş'ın görev süresinin dolmasının ardından yerine Safi Arpaguş getirilmişti.

Safi Arpaguş kimdir?
18 Eylül 2025

"Sapkın akımlar aile yapısını bozmaya çalışıyor"

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

"Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur’an-ı Kerim’in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır."

Diyanet hakkında suç duyurusu: “Eşit miras hakkımız tartışılamaz”
29 Ağustos 2025

Miras hakkından kıyafete kadınlar hedefte

Diyanet 1 Ağustos tarihli hutbesinde kadınların kılık-kıyafetine müdahale edilmesi yönünde telkinde bulunmuştu.

15 Ağustos tarihli hutbede de yine kadınları hedef almış ve “kız çocuklarının mirasta Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmamasının kul hakkı olduğunu” ifade etmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Eylül tarihli hutbede ise öğrencilerin, okullarda zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini önemsemesi gerektiğini belirtmişti.

(NÖ)

Diyanet İşleri Bakanlığı cuma hutbesi safi arpaguş Ali Erbaş
