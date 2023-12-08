Diyanet dil seçeneklerinde Kürtçeyi yok saydı

Sağlık Bakanlığı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dil seçeneklerinde de Kürtçeye yer verilmedi.

MA'nın geçtiği habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını söyledi.

Dil seçenekleri arasında Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça yer aldı. Ancak Kürtçe seçenekler arasında yer almadı.

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(EMK)