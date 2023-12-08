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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 17:46
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 17:49
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Diyanet dil seçeneklerinde Kürtçeyi yok saydı

Dil seçenekleri arasında Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/diyanet-dil-seceneklerinde-kurtceyi-yok-saydi.jpg

Sağlık Bakanlığı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dil seçeneklerinde de Kürtçeye yer verilmedi.

MA'nın geçtiği habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını söyledi. 

Dil seçenekleri arasında Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça yer aldı. Ancak Kürtçe seçenekler arasında yer almadı. 

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(EMK)

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