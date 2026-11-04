Diyadin’de öldürülen iki çocuk için 11 yıl sonra yeni başvuru

Ağrı Barosu, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 12 Ağustos 2015’te öldürülen 15 yaşındaki Muhammed Aydemir ile 16 yaşındaki Orhan Arslan’ın dosyası için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Baro, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararının Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını talep etti.

Başvuruda ayrıca olayla ilgili delillerin karartılmasında sorumluluğu bulunanların yargılanması istendi.

Aydemir ve Arslan, 12 Ağustos 2015’te Diyadin’de bir ekmek fırınının odunluğuna sığındıkları sırada öldürüldü.

Ağrı Barosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamera kayıtları, tanık beyanları ve HTS incelemelerinin iki çocuğun sivil fırın işçisi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Baro, olay yerinde çocuklara ait parmak izi ve atış bulgusuna rastlanmadığını, savcı olay yerine gelmeden önce ise delillerin karartıldığını ifade etti.

Bu nedenlerle soruşturmanın 11 yıldır cezasızlıkla sonuçlandığını belirten Baro, Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararının Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına aykırı olduğunu savundu.

Baro açıklamasında, dosyadaki delillerin çocukların sivil olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, soruşturmanın etkin yürütülmediğine dikkat çekti.

Başvuruyla birlikte Baro, takipsizlik kararının kaldırılarak dosyanın yeniden ele alınmasını ve sorumlular hakkında yargı sürecinin başlatılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

12 Ağustos 2015 gecesi Ağrı’nın Diyadin ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü çevresinde silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından bölgede özel harekât polislerinin katıldığı operasyon düzenlendi.

Fırında çalışan Muhammed Aydemir ile Orhan Arslan, çatışma sırasında çalıştıkları işyerinin odun deposuna sığındı. İki çocuk burada vurularak öldürüldü.

Ağrı Valiliği ilk açıklamasında öldürülenlerin güvenlik güçlerine saldıran kişiler olduğunu ve silahlarıyla birlikte “ele geçirildiklerini” öne sürdü. Yerel kaynaklar, görgü tanıkları ve çocukların aileleri ise Aydemir ve Arslan’ın silahsız siviller olduğunu söyledi.

Olayın ardından Diyadin’e giden Ağrı Barosu Başkanı Ali Artuk, bianet’e yaptığı açıklamada, yaptıkları görüşmeler ve incelemeler sonucunda iki çocuğun fırının odunluğunda kolluk güçleri tarafından öldürüldüğü kanaatine vardıklarını söyledi.

Aydemir’in babasının kolluk görevlileri ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Diyadin Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Valilik ise daha sonra yaptığı açıklamada iki çocuğun sivil olmadığını savundu.

HDP’nin olayın ardından hazırladığı raporda da Aydemir ve Arslan’ın silahsız siviller olduğu ve saklandıkları yerde öldürüldükleri belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, Haziran 2016’da “Diyadin Çocukları İçin Adalet” adıyla küresel bir kampanya başlatarak soruşturmanın bağımsız ve tarafsız yürütülmesini, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını ve sorumluların yargılanmasını istedi.