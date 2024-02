“Dixwazin Amedspor dest, ling û devê xwe girê bide”

Amedspor, bi guherîna dîrektorê xwe yê teknîkê, bi şandina çendîn fitbolîstê xwe û anîna çendîn fitbolîstên din re dewra yekem li dû xwe hişt.

Di dewra duyem de cara pêşiyê bi Denizlisporê re paşê jî bi Sariyersporê re kete nava pêşbirkê. Di maça Denizlisporê de herdu tîman hev têk nebirin û maç 1-1 bi dawî bû.

Di pêşbirka duyem de jî ew û Sariyerspor hatin beramberî hev. Di vê maçê de Çekdar Orhanê Amedsporê ew nû tevlî tîma xwe kiriye, bi asîst û golekê bala alîgiran kişand. Di encamê de jî Amedspor li beramberî Sariyersporê 3-1 bi ser ket. Lê ji ber ''bûyerên di dema maçê de”, Lijneya Dîsîplînê ya Fitbola Profesyonel (PDFK), li ser daxwaza Federasyona Fitbolê ya Tirkiyeyê (TFF) 28 hezar TL ceza li Amedsporê birî.

Amedsporê piştî serkeftina li beramberî Sariyersporê, vê hefteyê jî li beramberî Duzcesporê 3-0 bi ser ket.

Serokê Berê yê Amedsporê Metin Kılavuz û şîrovekarê fitbolê Ali Fikri Işık ji bo bianetê behra rewşa Amedsporê kirin.

Metin Kılavuz, dewra yekem a lîgê bi vî awayî nirxand: ''Futbol ji hêla şertên dijayetî û rikeberiyê ve yek ji wan çalakiyên zehmet ên sportîf e. Dema mirov wek serdem lê dinêre, ber bi dawiya dewra yekem ve grafîkek têkçûyînê hatiye xêzkirin. Paşê derket holê ku sedema vê grafîka têkçûyînê, nêrîna dîrektorê berê bi xwe ye û ji xwe serkeftina dîrektorê nû jî vê piştrast dike.''

Kılavuz: ''Klûbê tişta ji destê wan tê texsîr nekiriye”

Kılavuzî derbarê transfer û polîtikayên transferan de jî axivî û behsa girîngiya alikariya Amedsporê kir: ''Di warê serkeftinê de, bandora transferên kedkarên tîmê û dîrektorê nû ji xwe li ber çavan e. Faktora herî mezin a bandorê li ser transferan dike jî derfetên madî ne. Serokê klûbê û rêvebirî jî ji aliyê madî ve tişta ji destê wan tê texsîr nekirine û nakin. Lêbelê divê her kes piştevaniyê klûba me bike. Nexasim piştevaniya madî û darayî. Her wiha ji bo teşwîqkirina alîkariya madî, pêwîst e ku mirov bêje, polîtikayên transferên Amedsporê li ser esasên serkeftina sportîf û asta çand û ehlaqê kedkarên futbolê ava ye.''

Kılavuzî derbarê sîstema Play-Off a ku li Amedsporê nehatiye de jî axivî: ''Divê bi her awayî dîrektor, rêvebirî, fitbolîst û alîgir eger û fikra serkeftina Play-Off ê piştguh bikin û rasterast bal û enerjiya xwe bidin ser şampiyoniyê. Îsal Amedspor gelekî nêzî şampiyoniyê ye. Lewma em dibêjin ew sal, ev sal e.''

''Herî zêde midaxeleyên siyasî li Amedsporê dibin''

Kılavuzî di berdewama axaftina xwe de bal kişand ser li polîtikayên ku li ser Amedsporê tên meşandin: ''Bi awayeke sîstematîk nêrîn û nêzikatiyeke neyînî li dijî Amedsporê ava dikin, sedema vê ya esasî polîtîk e. Lê klûba ku herî zêde ji bo midaxeleyên siyasî asê û girtî jî Amedspor e. Digel ku di sporê de wehheviya rikeberiyê û dijeyatiyê esas e jî, şert û mercên dijeyatiyê her ji bo Amedsporê zortir dikin. Hema hema dixwazin Amedspor dest û ling û devê xwe girê bide û wisa li ber reqîbên xwe rabe. Em belesebeb nabêjin ti carî Amedspor li dijî 11 kesan nelîstiye, çimkî bi motîvasyona pêşbirkeke milî û neteweyî li hemberî Amedsporê dilîzin. Digel van nêrînên neyînî, dîsa jî wê Amedspor bi vê sekn û berxwedana xwe ya heq û rast her û her bilind bibe.''

Kılavuzî bi vê bangê dawî li axaftina xwe anî: “Divê her kes û nexasim alîgirên Amedsporê yên wefakar û fedakar ji her salî bêhtir li dora Amedsporê kom bibin. Amedeke din û Amedsporeke din nîne. Ji bilî me ti kesî me nîne. Her bijî Amedspor!”

Işık: “TFF di xizmeta dorpêçkirina Amedsporê de ye”

Ali Fikri Işık, jî destpêkê de dewra yekem nirxand û got: “Dewra yekem de kêmasiyeke wisa mezin tinne bû. Hinek alîgiran atmosfereke tirsê û geremolê avakirin û mixabin ev atmosfer bi awayeke giran tesîr li ser Rêvebiriya Amedsporê kir û bi ve têsîrê Antrenor Serdar Bozkurt hat şandin.'Hêvîdarim ev transfer û guherînên dîrektorên teknîkî wê serkeftinekê bi xwe re bînin lê mixabin ev serkeftin wê serkeftinên demkî bin. Lîstika futbolê li ser bingeha şêweyeke diyar tê avakirin, divê ev şêweya diyar zûbizû neyê terikandin. Jixwe lîstika ku pêş dikeve jî ev e. Helbet futbolîst muhîm in lê futbolîst di nav şêweyeke futbola diyar de muhîmtir in. Futbolîst karker e; mesûl e ku tişta jê tê xwestin bike.”

Işıkî ji bo qerarên Fedarasyon Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) got: “Dewlet, naxwaze Amedspor di warê civakî de bibe îkoneke serkeftinê, Çimkî dizanin ka Amedspor temsiliyeta kîjan enerjî û nirxan dike. Heta vê tiştê ji Rêveberiya Amedsporê û ji alîgirên wê bêhtir dizanin. Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê, bi hemû derfetên xwe di xizmeta dorpêçkirina Amedsporê de ye û ev dorpêç pêşengiyê ji lînç û êrîşên nijadperest re dike.”

(MK/FD)