TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.09.2026 14:47 16 Îlon 2026 14:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.09.2026 15:06 16 Îlon 2026 15:06
Xwendin Xwendin:  3 xulek

"Divê zarokên Kurd mafê xwendina bi zimanê dayîka xwe bi dest bixin"

Li Erdîşê, li ber Rêvebiriya Perwerdehiya Neteweyî ya Navçeyê ji bo mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê çalakiyek hat li dar xistin. Mamosteyê zimanê Kurdî û endamê rêveberiya ARSİSAyê Mecit Sargut got: "Kurdî divê ne wek derseke bijarte, wek zimanê perwerdehiyê bê pejirandin."

İdris Yılmaz

TRTürkçesini Oku
İdris Yılmaz

İdris Yılmaz

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
"Divê zarokên Kurd mafê xwendina bi zimanê dayîka xwe bi dest bixin"
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navçeya Erdîşê ya Wanê, Komeleya Lêkolînên Huner, Çand û Ziman (ARSİSA)  ji bo mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê çalakiyek li ber Rêveberiya Perwerdehiya Neteweyî ya Navçeyê li dar xist.

Hevserokên Navçeyê yên DEM Partiyê, nûnerên rêxistinên civaka sivîl ên li navçeyê û gelek welatî beşdarî çalakiyê bûn. Beşdaran pankartên "Zimanê me hebûna me ye", "Kurdî dayîka me ye", "Bê ziman jiyan nabe", "Ziwanê min qedexe meke" û "Ma statuyê bi Kurdî wazenê" hilgirtin.

Daxuyaniya çapemeniyê ji aliyê endamê rêveberiyê û mamosteyê zimanê Kurdî Mecit Sargut ve hate xwendin.

"Aştî bi wekheviyê dest pê dike"

Sargut bal kişand ser destpêka sala nû ya perwerdehiyê û got ku bi milyonan zarok vegeriyane dibistanan, lê zarokên Kurd hîn jî ji perwerdehiya bi zimanê dayîka xwe bêpar in û got:

Dibistan vebûn. Bi milyonan zarok vegeriyan polên xwe. Lê ji bo zarokên Kurd, destpêka sala nû dîsa bi pirsgirêka zimanê dayîkê re dest pê dike. Bi milyonan zarokên me Kurdan di dibistanan de bi zimanekî ku ne zimanê dayîka wan e dixwînin."

Sargut mijara zimanê dayîkê bi aştî, wekhevî û pejirandina mafan ve girêda û got ku aştî bi gotinan tenê nayê avakirin û weha pêde çû:

"Aştî bi wekheviyê dest pê dike. Heke em behsa aştiyê, çareseriyê û siberojeke hevpar dikin, divê rastiyek bi zelalî bê gotin. Aştî bi gotinan tenê nayê avakirin. Aştî bi gavên şênber, bi pejirandina mafan û bi avakirina baweriyê pêk tê.

Sargut her wiha got ku ji bo avakirina baweriyê divê astengiyên li pêşiya gotûbêjê bên rakirin û mafên zimanî bên pejirandin.

"Ziman bi xwe hebûn e"

Sargut bal kişand ser têkiliya ziman, nasname û hebûna civakî û got ku qedexekirina ziman bandoreke rasterast li ser zarokan dike:

"Ziman ne tenê amûreke ragihandinê ye; ziman bi xwe hebûn e. Zarokek ku zimanê wî tê qedexekirin, hîs dike ku hebûna wî jî tê qedexekirin. Dema zarokekî 6-7 salî dest bi dibistanê dike û zimanê wî tê qedexekirin, ew vê yekê wek qedexekirina hebûna xwe hîs dike."

Sargut bi gotina "Zimanê me hebûna me ye, zimanê me rûmeta me ye" daxwaz kir ku mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê wek mafekî bingehîn bê naskirin.

"Ne wek derseke bijarte"

Sargut daxwaza sereke ya daxuyaniyê wiha anî ziman:

"Hewce ye ku di vê sala nû ya xwendinê de Kurdî wek zimanê perwerdehiyê bê pejirandin. Divê zarokên Kurd mafê xwendina bi zimanê dayîka xwe bi dest bixin. Ne wek derseke bijarte, lê wek mafekî bingehîn û xwezayî."

Di daxuyaniyê de bal kişand ser mafê zarokan ê fêrbûn û perwerdehiya bi zimanê dayîkê. Sargut got ku perwerdehiya bi zimanê dayîkê ji bo pêşketina zanistî, hişî û civakî ya zarokan girîng e.

Sargut di dawiya daxuyaniyê de got ku perwerdehiya bi Kurdî mafekî bingehîn û jêneger e û aştiya mayînde bi pejirandina ziman, nasname û wekheviyê ve girêdayî ye:

‘Perwerdehiya bi zimanê dayîkê mafekî jêneger e. Heke em dixwazin aştiyeke mayînde ava bikin, divê ew aştî bi pejirandina hev, pejirandina zimanê dayîkê û wekheviyê dest pê bike,’

Daxuyanî bi peyama ‘Bê ziman jiyan nabe’ bi dawî bû.

(İY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî Erdîş WAN Zimanê Kurdî
İdris Yılmaz
İdris Yılmaz
Hemû Nivîsên wî/wê
Gazeteciliğe 2008'de Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) başladı. 2016'da DİHA KHK kararıyla kapatıldıktan sonra Gazete Yaşam isimli bir haber portalı kurdu. Burada yayınlanan haberler nedeniyle  2018'de...

Gazeteciliğe 2008'de Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) başladı. 2016'da DİHA KHK kararıyla kapatıldıktan sonra Gazete Yaşam isimli bir haber portalı kurdu. Burada yayınlanan haberler nedeniyle  2018'de 'halkı kin ve nefrete alenen tahrik ve örgüt propagandası' iddiasıyla gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı. 2019'da çıkarılan 1. Yargı Reformu'yla tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Gazete Duvar ve Medya Blok isimli mecralara haber dosyaları hazırladı.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê