Divê pirsgirêka Kurd li Tirkiye, Îran û Sûriyeyê çareser bibe

Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokrat ya Cîhana Erebî li Silêmaniyê di roja 2em de didome. Kongre dibin çavdêriya Serokê YNK’ê Bafil Talebanî de tê birêvebirin. Kongre dê çar rojan dom bike. Wê di kongreyê de gelek mijar û panelên cûda li ser mijarên navxweyî, herêmî û navdewletî werin pêşkêşkirin.
Armanca kongreyê xurtkirina peywendiyên navbera hêzên pêşverû yên Ereb û Kurd û pêşxistina hemahengiya navbera partiyên sosyal demokrat e.
Heyeta DBP û DEM Partiyê ji bo konferansê çûn Herêma Kurdistanê
Bafil Talebanî: Ji bo cîhanek demokratîk, divê em bi hev re bixebitin
Serokê YNKê Bafil Talebanî di Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokrat de diyar kir ku aştî çi bi xwe re tîne û şer çi pey xwe de tine û got: “Rojhilata Navîn niha ru bi ruyê gelek aloziyan ne. Lê hêviya ciwanan bi aştiyê heye û divê bi hev re ji bo pêkanînê aştiyê kar bikin.”
Serokê YNK’ê Bafil Talebanî diyar kir ku dîroka Kurdistanê tijî êş û azarin û got:
“Em dizanin aştî çi bi xwe re tîne û şer çi pey xwe de tîne. Her wiha em fêm dikin ku yekîtî çiqas hêzê dide me. Niha Rojhilata Navîn ru bi ruyê gelek aloziyan bûye. Lê hêviya ciwanan bi aştiyê heye û divê bi hev re ji bo pêkanînê aştiyê kar bikin.”
“Em azad in dema ku civaka me azad be. Guhertinên li Rojhilata Navîn bûne sedema bêîstîqrarî, koçberî û pevçûnan. Em xeterIyên parçebûnê fêm dikin, ji ber vê yekê armancên ku em dixwazin ne hêsanin. Ji bo cîhanek demokratîk, divê em bi hev re bixebitin û bibin yek da ku aştiyê bi dest bixin û li hember dijwarîyên civakî û aborî derkevin.”
Salih Muslîm: Ezmûna me li Rojhilata Navîn ezmûneke taybete
Endamê Desteya Hevserokatiya PYD’ê Salih Muslim di Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokrat a Welatên Erebî de li ser çend mijarekê axivî. Salih Muslim di axaftina xwe de got:
“Tevî evqas êriş û ambargoyên ku ji aliyê Tirkiye ve li ser herêmên me pêkhatin, lê me li berxweda û niha jî li Rojavayê Kurdistanê ezmûnek me ya bê hempa heye. Em dixwazin di avakirina siberoja welatê me de şirîkê hevbeş bin.”
“Me kariye parastinê li vê projeya xwe bikin û ji bo vê çendê jî me sûd ji felsefeya birêz Ocalan wergirtiye. Ezmûna me li Rojhilata Navîn ezmûneke taybete. Bi taybetî li cihek wek Sûriye ku gelek kes ne li bendê bûn. Ew nenavendîbûna ku em dixwazin dikare ji bo Sûriye û herêmê bibe projeyeke aştiyê.”
Qubad Talebanî: Em piştgiriya pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiyeyê dikîn
Serokê hikûmeta demborî yê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî di kongreyê de têkildarî pirsgirêkên di navbera Herêm û Bexdayê her wiha pêvajoya çareseriya pirsa Kurd a li Tirkiyeyê axivî.
Talebanî li ser pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê de got:
“Heta niha jî li Iraqê Kurdan hemû mafên xwe yên desturî wernegirtine. Divê pirsgirêkên Herêm û Bexdayê bi rêya diyalogê û li ser bingehê destûra bingehîn werin çareserkirin.”
Em piştgiriya pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiyeyê dikîn. Heta pirsgirêka Kurd li Tirkiye, Îran û Sûriyeyê çareser nebe, wê pirsgirêkên van welatan jî çareser nebin.”
Çavkanî: PUKMEDİA, Rojnews, Hawarnews