TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 09.09.2026 10:22 9 Îlon 2026 10:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.09.2026 10:30 9 Îlon 2026 10:30
Xwendin Xwendin:  2 xulek

“Divê aştî di navbera mirov û ajalan de jî pêk were”

Koma Kollektîfa Veganan: “Bi taybetî jî di van demên dawî ku qala avakirina aştiyeke tê kirin divê aştî di navbera mirov û ajalan û zindiyên din de jî pêk were.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dawiya hefteyê li Wanê, ez tevlî kampa veganan bûm ku ji aliyê Koma Kollektîfa Veganan ve hatibû organîzekirin û veganên herêmê jî di nav de bûn. Ev kampa ku di navbera 4-5-6ê mehê de pêk hat, li Westanê (Gevaş) hat li dar xistin.

Cihê ku me konên xwe lê vedan; aliyekî me li behrê (Gola Wanê) û aliyê din jî li hemberî Girava Axtamarayê bû. Jixwe Kollektîfê serdana Dêra Axtamarayê jî tevlî bernameyê kiribû.

Kollektîfa Veganan ev kampa ku nêzî 25-30 kes anîn gel hev, bi bernameyeke têr û tije ya 3 rojan birêve bir. Hemû kar û barên li kampê, ji vedana konan heta çêkirina xwarinê û lêçûnên hatinûçûnê, hemû bi awayekî kollektîf hatin kirin.

Di van 3 rojên kampê de, çendî ku hin ji me ne vegan û ne jî vejeteryan bûn jî, me cihê xwe tê de girt û em li gel veganên ku ji gelek bajarên wekî Stenbol, Rîze, Dêrsım, Xarpêt, Amed, Mêrdîn û Enqereyê hatibûn, hatin cem hev. Her kesê ku tevlî bûbû, behsa zor û zehmetiyên ku di nav civakê de dikşînin kir.

Her wiha behsa têkoşîna xwe ya di her kêliya jiyanê de kirin. Bi rastî di çîroka her yekî ji wan de me qalib, jiberkirin û zordariya nêzîkatiyên mirovan ferq dikir. Rêwîtiya her yekî ji wan a di vegantiyê de bi êş derbas bûbû.

Di şeva yekem de, gava em nêzî 30 kesî li dora agir rûniştin, her kesî çîroka xwe anî ziman. Berpirsyarên kampê Duygu Atar û Zafer Sarica di axaftinên xwe de bal kişandin ser gelek aliyên hişmendiya mêrpêrest a ku desthilatdariyê ava kiriye û rê li ber tundiya li ser ajal û hemû zindiyên din vekiriye û weha gotin:

“Bi taybetî jî di van demên dawî ku qala avakirina aştiyeke tê kirin divê aştî di navbera mirov û ajalan û zindiyên din de jî pêk were.”

(WS/AY)



Cihê Nûçeyê
Wan
vegan aktivizm vegan
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Li Dêra Axtamarayê 14emîn ayîn hat li dar xistin
7 Îlon 2026
Li Dêra Axtamarayê 14emîn ayîn hat li dar xistin
Deng û rengê stranbêj Farûk Almaç
25 Tebax 2026
Deng û rengê stranbêj Farûk Almaç
Ridvan Karaman: “SîneVan cihê xebata sînemeyê ya kollektîf e”
27 Tîrmeh 2026
Ridvan Karaman: “SîneVan cihê xebata sînemeyê ya kollektîf e”
Axtamar û kulîlkên biharê
29 Nîsan 2026
Axtamar û kulîlkên biharê
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
28 Nîsan 2026
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
Biçe serûpelê