Divan Otelleri Genel Müdürü Tomruk, İBB soruşturmasında ifade verdi

Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Tomruk’u "şüpheli" sıfatıyla dosyaya ekledi.

İfade verdi

Başsavcılığın talimatıyla başlayan soruşturmada Emniyet'ten Tomruk'a çağrı yapıldı. Savcılık açıklamasında Tomruk’un "mevcutlu" olarak adliyeye getirilmesini istedi. Tomruk, ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Tomruk, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Hisselerde düşüş

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü.

Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2020 yılına kadar Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Murat Tomruk Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

(AB)